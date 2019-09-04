Кабмин Украины одобрил лишение Кличко поста главы госадминистрации Киева

Кабинет министров Украины поддержал решение об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства в среду, 4 сентября. По его словам, министры обратились с представлением об увольнении Кличко в офис президента Владимира Зеленского, передает Deutsche Welle.
В конце июля стало известно, что офис Зеленского направил в правительство страны письмо с просьбой внести представление на увольнение Кличко с должности председателя КГГА. В пресс-службе президента Украины указали на статью 118 конституции страны, которая гласит, что "главы местных государственных администраций назначаются на должность и увольняются с должности президентом Украины по представлению кабинета министров Украины".
В то же время в 2003 году Основной закон страны определил, что "Киевскую городскую государственную администрацию должен возглавлять только человек, избранный киевским городским головой".
В 2014 году Виталий Кличко выиграл выборы киевского мэра, заручившись поддержкой более 56 процентов избирателей, от числа принявших участие в голосовании. Кличко заявил, что подписание указа о его назначении мэром тогдашним президентом Петром Порошенко возвращает настоящее самоуправления в столицу Украины.
После своего избрания весной 2019 года Зеленский обсуждал с Виталием Кличко возможность разделить должность мэра и председателя КГГА. Кличко выступил против, указав, что разделение полномочий может "разрушить самоуправление" и приведет к тому, что мэр "будет выполнять лишь декоративную функцию". Он заявил, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации. По мнению Кличко, разделение должностей и введение в столице "двоевластия" является антиконституционным.