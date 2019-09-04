Кабмин Украины одобрил лишение Кличко поста главы госадминистрации Киева

В конце июля стало известно, что офис Зеленского направил в правительство страны письмо с просьбой внести представление на увольнение Кличко с должности председателя КГГА. В пресс-службе президента Украины указали на статью 118 конституции страны, которая гласит, что "главы местных государственных администраций назначаются на должность и увольняются с должности президентом Украины по представлению кабинета министров Украины".

В то же время в 2003 году Основной закон страны определил, что "Киевскую городскую государственную администрацию должен возглавлять только человек, избранный киевским городским головой".

В 2014 году Виталий Кличко выиграл выборы киевского мэра, заручившись поддержкой более 56 процентов избирателей, от числа принявших участие в голосовании. Кличко заявил, что подписание указа о его назначении мэром тогдашним президентом Петром Порошенко возвращает настоящее самоуправления в столицу Украины.