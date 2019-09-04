Пилоты Ryanair объявили о проведении забастовки в Испании. Их требования на руку эстонским пассажирам

Представитель Испанского профсоюза пилотов авиалиний во вторник, 3 сентября, сообщил, что сотрудники ирландской авиакомпании Ryanair объявили о проведении забастовки.
Забастовка состоится 19, 20, 22, 27 и 29 сентября. Пилоты Ryanair потребуют не закрывать с января 2020 года базы авиакомпании в аэропортах Тенерифе-Южный, Гран-Канария, Лансароте и Жирона — Коста-Брава.
Бастующие считают, если базы Ryanair в испанских аэропортах закроют, тогда без работы останутся около 500 сотрудников авиакомпании, в том числе 150 пилотов. Также пилоты обвинили руководство Ryanair в «отсутствии гибкости». По их словам, «единственная цель объявления забастовки — избежать массовых увольнений».
«Мы объявим забастовку, поскольку это единственный доступный способ попытаться сохранить работу для тех, кто работает в Ryanair в Испании», — подчеркнули в SEPLA.
Напомним, что закрытие баз Ryanair в Испании ставит под угрозу единственную прямую авиалинию между Таллинном и Жироной, которую обслуживает именно ирландский лоукостер.