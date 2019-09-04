Конфликт в Кохтла-Ярве: один юноша выстрелил в другого из пневматического оружия

Третьего сентября в полицию сообщили о конфликте на улице Пярна в Кохтла-Ярве, где поссорились два 17-летних молодых человека. В ходе конфликта они подрались, затем дошло до того, что один из них произвел несколько выстрелов из пневматического оружия. Другой юноша пострадал, медики оказали ему первую помощь. По имеющимся данным, конфликт разгорелся из-за того, что оскорбили подругу одного из участвовавших в конфликте юношей.