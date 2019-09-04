Ср, 4.09.2019
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В Финляндии воспитательница укусила ребенка в детском саду: дело рассматривают в суде

Мальчик. Иллюстративное фото.

ФОТО: PantherMedia/Scanpix

В среду 4 сентября в уездном суде Южной Карелии в Иматра, Финляндия, началось рассмотрение дела воспитательницы детского сада, которую обвиняют в нанесении побоев ребенку, передает Yle.

По версии прокурора, женщина укусила пятилетнего мальчика, который вел себя агрессивно по отношению к ней. У ребенка остались следы укуса.

Как сообщает издание Uutisvuoksi, женщина работала в детском саду по временному трудовому контракту. На допросе женщина подтвердила, что укусила ребенка. Прокурор требует наказания в виде 30-50 суточных штрафов.

Суд вынесет свое решение 13 сентября.

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