В Финляндии воспитательница укусила ребенка в детском саду: дело рассматривают в суде

В среду 4 сентября в уездном суде Южной Карелии в Иматра, Финляндия, началось рассмотрение дела воспитательницы детского сада, которую обвиняют в нанесении побоев ребенку, передает Yle.
По версии прокурора, женщина укусила пятилетнего мальчика, который вел себя агрессивно по отношению к ней. У ребенка остались следы укуса.
Как сообщает издание Uutisvuoksi, женщина работала в детском саду по временному трудовому контракту. На допросе женщина подтвердила, что укусила ребенка. Прокурор требует наказания в виде 30-50 суточных штрафов.
Суд вынесет свое решение 13 сентября.