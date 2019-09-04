Гражданство Эстонии получат 30 человек

Правительство обсудит предложение МВД предоставить гражданство Эстонии 18 лицам, которые выполнили предусмотренные Законом о гражданстве условия получения гражданства и в отношении которых отсутствуют предусмотренные Законом о гражданстве основания для отказа в гражданстве, передал пресс-секретарь правительства.

Правительство также обсудит предложение МВД предоставить гражданство девяти лицам на условии освобождения от прежнего гражданства. Все девять сейчас являются гражданами России.

В двух случаях речь идет о семьях из матери и двух несовершеннолетних детей, одна семья состоит из матери и одного несовершеннолетнего ребенка.