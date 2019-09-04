Видео: водитель решил проехать по тротуару, чтобы избежать пробок

По словам руководителя Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнеса Кулламяэ, ехать по тротуару, чтобы избежать пробок, недопустимо. «Тротуар все же предназначен для пешеходов и тех, кто передвигается на безмоторных средствах передвижения, а для автомобилей существует проезжая часть», - сказал он.

Кулламяэ напоминает, что другим водителям не стоит брать пример, так как это ставит под угрозу жизнь и здоровье людей на тротуаре.

«Водители скорее должны уделять больше времени и терпения своим поездкам и учитывать пробки на дорогах, вызванные увеличением трафика», - сказал Кулламяэ.