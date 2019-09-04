Ансип и Тоом должны отчитаться о предвыборной рекламе

В связи с предвыборной кампанией политиков в ERJK поступила информация, согласно которой, на странице ALDE в Facebook был рекламный пост, представляющий кандидатов в Европейский парламент члена Партии реформ Андруса Ансипа и члена Центристской партии Яну Тоом. На присланном в комиссию скриншоте видно, что за посты заплатил ALDE, сообщил ERJK.

В частности закон, регулирующий финансирование политических партий на европейском уровне, запрещает использование бюджетных средств Европейского союза, прямо или косвенно, для финансирования политических партий или кандидатов состоящих в ЕС стран на выборах в Европейский парламент. «Для партий этих государств и кандидатов применяются внутрегосударственные предписания», - подчеркнул ERJK в запросе, направленном членам Европарламента.

Таким образом комиссия проверит, соблюдают ли кандидаты Закон Эстонии о политических партиях, в том числе законность финансирования политической деятельности, чтобы избежать запрещенного финансирования, такого как пожертвования юридических лиц и использование государственных средств для избирательных кампаний.

«Исходя из имеющейся у нас информации и действующего в Эстонии Закона о партиях, оплата ALDE вашей рекламы может рассматриваться как потенциальное нарушение законодательства о партиях в виде пожертвования юридическим лицом. Согласно Закону о партиях, это запрещено, и такое пожертвование должно быть возвращено пожертвовавшему (по сути - возмещение за рекламу)», - подчеркнул ERJK.

У Ансипа и Тоом узнают, заплатили ли они за рекламу, например, ALDE, Партии реформ или какому-то рекламному агентству, если да, то попросят документ, подтверждающий оплату. Если политик потратил личные средства на предвыборную кампанию, о них также следует отчитаться перед комиссией.

«Одна из причин, по которой вы видите эту рекламу, заключается в том, что ALDE хочет привлечь людей, которые заинтересованы в Европейском парламенте (Страница Facebook в Европейском парламенте), основываясь на вашей деятельности в Facebook, такой как лайки страниц или клики на рекламу», - написано в описании купленной ALDE рекламы. Реклама также была предназначена для охвата эстонского населения избирательного возраста.