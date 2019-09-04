"Очевидец": в Эстонии с 2014 года на постоянной основе находится секретный американский спецназ

Эстония провозгласила, что США – наш крупнейший партнер в вопросах безопасности и ее гарант. До сих пор общественность знала о том, что в Тапа базируются подразделения НАТО, но о секретном американском спецподразделении известно не было, передает Rus.ERR.
На существование такого подразделения вышла редакция передачи журналистских расследований "Очевидец". Первые догадки появились, когда один из авторов передачи листала документы Министерства обороны США и наткнулась на строку о том, что в 2019 году государство выделит Эстонии 15,7 млн долларов на нужды специфического объекта.
В иностранных и местных СМИ несколько лет спекулировали на тему того, что в Балтийских странах будет постоянно размещаться американский спецназ, но эти слухи всегда опровергались.