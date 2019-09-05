Китайский проект КХЛ в очередной раз потерпел фиаско

Вчера команды также проводили матч, который посетили 3500 человек. Посещаемость "Ред Стар" во все сезоны, где команда бы не проводила домашние матчи, остается смехотворной. Нередки были случаи, когда на домашние матчи китайского клуба, который был создан в КХЛ как проект развития китайского хоккея к домашней Олимпиаде 2022 года, приходило не более 350-400 зрителей. Ни именитые тренеры, как возглавляющий сейчас "Ред Стар" Курт Фрейзер, ни более-менее звездные игроки не смогли привлечь зрителей на трибуны. Хотя по протоколам КХЛ количество зрителей на трибунах в Китае и соответствует минимальным значениям, как например в начале пути КХЛ у "Витязя", игравшего в маленьком ледовом дворце или почившей в бозе ханты-мансийской "Югры", но у болельщиков такие цифры вызывают усмешку и нередки комментарии фанатов о том, что реально на трибунах было не более тысячи человек, а остальное - банальные приписки.