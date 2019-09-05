По Таллинну колесят десятки лжетакси Tulika

Так, в конце мая на электронный адрес Tulika Takso пришло письмо от раздосадованного финна, который сообщил о том, как поездка на такси от порта до торгового центра Ülemiste обошлась его жене и ее подруге в 30 евро. Сначала пассажирки уточнили у таксиста, является ли он работником Tulika, на что получили утвердительный ответ. Сначала они отказались платить столь высокую цену, но когда таксист пригрозил вызвать полицию, женщины решили не тратить время и нервы, поэтому отдали деньги.

В начала августа в фирму поступила еще одна жалоба. На этот раз от гостиницы Tallink City, клиентов которой таксист довез от порта до улицы Лайкмаа за 30 евро. Более того, таксист сквернословил, из-за чего расплакались находившиеся в машине с родителями дети. Разгневанные клиенты обратились к руководству отеля за помощью, а также рассказали, что таксист требовал оплаты счета наличными, но чек он им не дал.

«Нам каждый день поступают жалобы», - сказал руководитель Tulika Takso Мати Саар. Предприятие никак не может отреагировать на подобные жалобы, поскольку речь идет о таксистах, которые просто налепили на свои машины логотипы, которые похожи на те, что использует другая компания.

Подобные лжетакси Tulika и раньше ездили по улицам города, но, по словам Саара, в последние годы их число скачкообразно выросло. Используемый лжетаксистами логотип все больше напоминает используемый фирмой Tulika, а водители стали агрессивнее.

«Конкуренция ужесточилась, да и люди стали более осознанными. Уже и туристы из Финляндии в курсе проблем эстонского рынка такси. По этой причине рыночная доля недобросовестных таксистов стала сокращаться, поэтому они решили использовать логотип, который вызывает у людей доверие», - сообщил Саар.

Ситуация еще усугубляется тем, что подражатели Tulika требуют за проезд огромные деньги.

«Если бы цены у них были ниже, то проблема была бы не столь серьезной, по поскольку их тарифы в несколько раз превышают наши — это портит репутацию Tulika», - сказал Саар.

Для борьбы с лжетакси Tulika предприятие обратилось к патентному уполномоченному Альмару Сехверу, который в июне передал 27 таксистам документ, где сообщалось о нарушении в связи с использованием торговой марки. Предприятие Tulika запатентовало свой логотип — овал с квадратами, слово Tulika, а также изображение таксоплафона.

Вот только лжетаксистам было все равно, что говорилось в документе. В свое оправдание они утверждали, что используемые ими логотипы отличаются от Tulika, поэтому они могут спокойно ездить дальше.

«Любая фирма может изменить одну букву — и значение станет совершенно иным», - сказал один из таких таксистов. По словам другого, у него нет слова Tulika на логотипе. «Тут как минимум четыре отличия», - заявил он.

Но все не так просто. Сехвер объяснил таксистам, что, согласно закону, нельзя использовать торговую марку, которая внешней похожа на уже зарегистрированную, поскольку это может ввести потребителя в заблуждение.

По словам Сехвера, при сравнении учитывают цвет, оформление и расположение элементов логотипа. Он сообщил, что нет особой разницы, четыре клетки на логотипе или три, поскольку прочие элементу — желтый цвет и овал — совпадают.

Оригинальный логотип Tulika. ФОТО: Pm

По сей день ситуация на улицах столицы не стала лучше: на основных остановках такси можно по-прежнему увидеть лжетакси Tulika. В ближайшее время предприятие Tulika Takso планирует обратиться за помощью в суд.

«У собственника торгового знака нет иных способов воздействия», - сообщил патентный уполномоченный Сехвер. По его словам, суд может запретить использование похожего логотипа и взыскать ущерб за использование логотипа.

По словам пресс-секретаря следящей за таксоизвозом в Таллинне Муниципальной полиции Меэли Хунт, не в их компетенции следить за использованием торговых марок. В то же время она сообщила, что МуПо на протяжении долгих лет говорит о необходимости навести порядок на рынке таксоизвоза.

«К сожалению, разработчики законов без особого энтузиазма учитывают наши предложения, ссылаясь на ограничение свободы на предпринимательскую деятельность. Однако, например, в Риге рынок таксоизвоза привели в соответствие с едиными требованиями: машины такси легко отличить, у них даже имеются свои номерные знаки», - сказала Хунт.