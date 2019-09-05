Чт, 5.09.2019
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"Барселону" обвинили в краже футболистов

"Барселона" и ее президент Жозеп Бартомеу снова попали в неприятную ситуацию

ФОТО: SCANPIX

«Вест Бромвич» намерен обратиться с ФИФА с требованием взыскать с «Барселоны» компенсацию за трансфер нападающего Луи Бэрри, передает Birmingham Mail.

В июле 16-летний игрок перешел в каталонский клуб. Поскольку Бэрри был куплен клубом не из Англии, «дрозды» должны были получить 235 тысяч фунтов компенсации. 

«Вест Бромвич» пытался связаться с представителями «Барселоны» по этому вопросу, однако был проигнорирован.

Теперь английский клуб намерен обратится в ФИФА.

Напомним, что в прошлом ФИФА запрещала каталонцам регистрировать новичков из-за нарушений, допущенных при подписании несовершеннолетних футболистов.

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