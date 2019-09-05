"Барселону" обвинли в воровстве футболистов

В июле 16-летний игрок перешел в каталонский клуб. Поскольку Бэрри был куплен клубом не из Англии, «дрозды» должны были получить 235 тысяч фунтов компенсации.

«Вест Бромвич» пытался связаться с представителями «Барселоны» по этому вопросу, однако был проигнорирован.

Теперь английский клуб намерен обратится в ФИФА.