В Германии за полгода совершено более 600 нападений на беженцев

Под нападениями имеются в виду как оскорбления и разжигание ненависти, так и поджоги общежитий для мигрантов, а также опасные телесные повреждения. Всего в результате этих действий пострадали 102 человека, в том числе семь детей. Полиция расценивает все случаи как политически мотивированные преступления правого толка. Речь, в частности, идет о 60 нападениях на общежития для беженцев и 42 атаках против частных лиц и организаций, помогающих беженцам.