В Германии за полгода совершено более 600 нападений на беженцев

В Германии за первые шесть месяцев 2019 года зарегистрировано 609 нападений на беженцев, сообщила в четверг, 5 сентября, газета Neue Osnabrücker Zeitung со ссылкой на ответ правительства ФРГ на запрос фракции Левой партии в бундестаге, пишет DW.com.
Под нападениями имеются в виду как оскорбления и разжигание ненависти, так и поджоги общежитий для мигрантов, а также опасные телесные повреждения. Всего в результате этих действий пострадали 102 человека, в том числе семь детей. Полиция расценивает все случаи как политически мотивированные преступления правого толка. Речь, в частности, идет о 60 нападениях на общежития для беженцев и 42 атаках против частных лиц и организаций, помогающих беженцам.
Больше всего преступлений против беженцев зафиксировано в федеральной земле Бранденбург (160), за ней идут Баден-Вюртемберг (62), Нижняя Саксония (58) и Саксония (56).