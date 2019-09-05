Вырванный из лап смерти на Казбеке собирает деньги для своих спасителей

Подняться на 5047 метров ему и его друзьям, директору Эстонского музея печати и бумаги Леммиту Каплински и работающей там же Мане Каазик, не удалось. Однако, по крайней мере, благодаря польским добровольным горным спасателям Коэметс вернулся из похода живым, пишет Tartu Postimees.

Леммит Каплински (слева), Мана Каазик и Индрек Коэметс начали поход на Казбек в прекрасном самочувствии. ФОТО: Erakogu

Вершина так и осталась для них недосягаемой, поскольку у Коэметса возник опасный для жизни отек легкого. «Мы готовились к походу несколько месяцев, здоровье у меня в порядке, как полицейский я ежегодно проверяюсь у врача, - сказал Коэметс, ранее не бывавший в таких высоких горах. – У нас и в мыслях не было рисковать на Казбеке, мы хотели насладиться походом, а не дойти до вершины любой ценой. Но действительно, в горах ты уже не можешь адекватно оценивать свое самочувствие и, если рядом нет трезвомыслящих друзей, ты так и можешь там остаться, потому что возникает апатия и пропадает инстинкт выживания».

Плохо дело

Самочувствие Коэметса стало ухудшаться в первый день подъема, 31 июля, когда друзья в спокойном темпе вышли на плато на высоте 3000 метров. «Навстречу шли люди, Мана еще спросила, почему многие из них такие мрачные, не машут, - отметил он. – Потом я понял, что им было плохо». На следующий день троица вышла в базовый лагерь на высоте 3700 метров, чтобы там акклиматизироваться. Вместо того, чтобы улучшиться, самочувствие Коэметса стало только хуже, и 3 августа было решено спускаться обратно.

«Я пошел вечером спать и следующее, что я помню, - лицо польского парамедика в медицинской палатке базового лагеря, - вспоминает Коэметс. – Друзьям не удалось меня разбудить, я потерял сознание. Они позвали на помощь горных спасателей, и по мнению грузинских и эстонских врачей поляки спасли меня от худшего».

Поскольку на Казбеке бывает много поляков, в базовом лагере на высоте 3700 метров всегда дежурит команда профессиональных добровольных горных спасателей Bezpieczny Kazbek (Безопасный Казбек). «Ой, отек легкого – это ужас, ты уходишь очень быстро, как будто захлебываясь собственной жидкостью», - подтвердил десять раз бывавший на вершине Казбека альпинист Алар Сикк, которого эта беда миновала. Но отек легкого начал развиваться у одного из членов его группы на спуске с вершины Казбека. Отек легкого, возникающий из-за состояний, мешающих работе сердца, и горной болезни, опасен для жизни, при нем из-за повысившегося в легочных венах давления в легких скапливается лишняя жидкость.

По словам Сикка, 3700 метров – небольшая высота. «Если только человек не поднимается в быстром темпе, но такое случается, если человек не акклиматизируется на высоте. Ему просто не подходят горы».

Помощь помогающим

Поляки приводили Коэметса в чувство в медицинской палатке пару часов. Вместе с вызванными грузинскими спасателями они спустили его на носилках с горы, погода в тот день была не для вертолетов. Спуск занял семь часов.

Первый, самый трудный отрезок по узким тропинкам поляки пронесли его сами «Без срочной помощи в базовом лагере я бы 4 августа не отмечал свой второй день рождения», - сказал Коэметс.

Задним числом он стал умнее: перед походом надо было посоветоваться с семейным врачом и приобрести устройство, измеряющее содержание кислорода в крови, поскольку оно оценивает состояние здоровья пациента честнее, чем сам человек. Трое туристов были очень благодарны полякам и узнали, что необходимо для помощи попавшим в беду горным спасателям, которые работают бесплатно и во многом существуют за счет пожертвований.