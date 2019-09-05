Чт, 5.09.2019
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  • Вырванный из лап смерти на Казбеке собирает деньги для своих спасителей

Вырванный из лап смерти на Казбеке собирает деньги для своих спасителей

Индрека Коэетса спасли польские горные спасатели, которые спустили его с горы и помогли привести в чувство.

ФОТО: Mana Kaasik

Одышка, головная боль, упадок сил и бессонница начали мучить 54-летнего жителя Тарту, главу инфослужбы Лыунаской префектуры Индрека Коэметса, во время подъема на Казбек в начале августа.

Подняться на 5047 метров ему и его друзьям, директору Эстонского музея печати и бумаги Леммиту Каплински и работающей там же Мане Каазик, не удалось. Однако, по крайней мере, благодаря польским добровольным горным спасателям Коэметс вернулся из похода живым, пишет Tartu Postimees.

Леммит Каплински (слева), Мана Каазик и Индрек Коэметс начали поход на Казбек в прекрасном самочувствии.

ФОТО: Erakogu

Вершина так и осталась для них недосягаемой, поскольку у Коэметса возник опасный для жизни отек легкого. «Мы готовились к походу несколько месяцев, здоровье у меня в порядке, как полицейский я ежегодно проверяюсь у врача, - сказал Коэметс, ранее не бывавший в таких высоких горах. – У нас и в мыслях не было рисковать на Казбеке, мы хотели насладиться походом, а не дойти до вершины любой ценой. Но действительно, в горах ты уже не можешь адекватно оценивать свое самочувствие и, если рядом нет трезвомыслящих друзей, ты так и можешь там остаться, потому что возникает апатия и пропадает инстинкт выживания».

Плохо дело

Самочувствие Коэметса стало ухудшаться в первый день подъема, 31 июля, когда друзья в спокойном темпе вышли на плато на высоте 3000 метров. «Навстречу шли люди, Мана еще спросила, почему многие из них такие мрачные, не машут, - отметил он. – Потом я понял, что им было плохо». На следующий день троица вышла в базовый лагерь на высоте 3700 метров, чтобы там акклиматизироваться. Вместо того, чтобы улучшиться, самочувствие Коэметса стало только хуже, и 3 августа было решено спускаться обратно.

«Я пошел вечером спать и следующее, что я помню, - лицо польского парамедика в медицинской палатке базового лагеря, - вспоминает Коэметс. – Друзьям не удалось меня разбудить, я потерял сознание. Они позвали на помощь горных спасателей, и по мнению грузинских и эстонских врачей поляки спасли меня от худшего».

Поскольку на Казбеке бывает много поляков, в базовом лагере на высоте 3700 метров всегда дежурит команда профессиональных добровольных горных спасателей Bezpieczny Kazbek (Безопасный Казбек). «Ой, отек легкого – это ужас, ты уходишь очень быстро, как будто захлебываясь собственной жидкостью», - подтвердил десять раз бывавший на вершине Казбека альпинист Алар Сикк, которого эта беда миновала. Но отек легкого начал развиваться у одного из членов его группы на спуске с вершины Казбека. Отек легкого, возникающий из-за состояний, мешающих работе сердца, и горной болезни, опасен для жизни, при нем из-за повысившегося в легочных венах давления в легких скапливается лишняя жидкость.

По словам Сикка, 3700 метров – небольшая высота. «Если только человек не поднимается в быстром темпе, но такое случается, если человек не акклиматизируется на высоте. Ему просто не подходят горы».

Помощь помогающим

Поляки приводили Коэметса в чувство в медицинской палатке пару часов. Вместе с вызванными грузинскими спасателями они спустили его на носилках с горы, погода в тот день была не для вертолетов. Спуск занял семь часов.

Первый, самый трудный отрезок по узким тропинкам поляки пронесли его сами «Без срочной помощи в базовом лагере я бы 4 августа не отмечал свой второй день рождения», - сказал Коэметс.

Задним числом он стал умнее: перед походом надо было посоветоваться с семейным врачом и приобрести устройство, измеряющее содержание кислорода в крови, поскольку оно оценивает состояние здоровья пациента честнее, чем сам человек. Трое туристов были очень благодарны полякам и узнали, что необходимо для помощи попавшим в беду горным спасателям, которые работают бесплатно и во многом существуют за счет пожертвований.

Больше всего им нужна новая медицинская палатка, которая даже со скидкой стоит 2000 евро – прежняя вся перелатана. Друзья организовали в Facebook кампанию по сбору средств на приобретение новой палатки для горных спасателей. Сделать свой вклад могут все.

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