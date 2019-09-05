Допинг-тренер Мати Алавер перевел имущество на имя дочери

Легендарный эстонский тренер Мати Алавер, который зимой этого года стал одним из главных дейстующих лиц скандала с употреблением эстонскими спортсменами-лыжниками допинга, переписал принадлжащий ему земельный участок под Отепя на свою дочь, передает Äripäev.
Как следует из данных Крепостной книги, 11-го марта сего года в регистр была внесена запись об изменении собственника участка площадью чуть более гектара, находящегося недалеко от Отепя, в Кяэрику. Прежними собственниками земельного участка являлись Мати и Райли Алаверы, теперь же собственником значится дочь четы, Кристель Алумаа.
11-го марта 2019 года прокуратура Эстонии предъявила обнивение Мати Алаверу в склонении спортсменов к употреблению допинга. За данное деяние Алаверу грозит денежный штраф.
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