Допинг-тренер Мати Алавер перевел имущество на имя дочери

Как следует из данных Крепостной книги, 11-го марта сего года в регистр была внесена запись об изменении собственника участка площадью чуть более гектара, находящегося недалеко от Отепя, в Кяэрику. Прежними собственниками земельного участка являлись Мати и Райли Алаверы, теперь же собственником значится дочь четы, Кристель Алумаа.