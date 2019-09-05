Спешите видеть! В Таллинн прибыл гигантский круизный лайнер

В 9 часов утра в порту Ванасадам ошвартовалось судно MSC Meraviglia с почти 5000 туристами на борту. Судно под флагом Мальты покинет Таллинн в 18 часов. По вместимости пассажиров MSC Meraviglia является крупнейшим из круизных судов, в этот сезон посетивших Таллинн.