Фото: ценная недвижимость в Старом городе ищет нового хозяина

Выставленная на продажу квартира на улице Пикк в Старом городе имеет площадь 55,5 квадратных метров. В ней слились в одно целое очарование прошлого и удобство настоящего.

ФОТО: City24

Кроме дорогостоящего места расположения этой квартирной собственности, привлекает и состояние квартиры: стильный и продуманный ремонт сделан с учетом сохранения исторических деталей, а в дизайне видим смелое сочетание старины и сверхсовременных материалов - пластика и металла.

ФОТО: City24

Квартира имеет энергосбережение класса D и полностью готова к встрече новых собственников. Всё, необходимое для жизни, находится на расстоянии нескольких десятков шагов.

ФОТО: City24