Чт, 5.09.2019
Cегодня в Эстонии очень хорошо быть молодым. Майлис Репс

Фото: ценная недвижимость в Старом городе ищет нового хозяина

ФОТО: City24

Светлая квартира с белоснежными стенами, деревянными балками и вкраплениями известняка, по мнению Postimees, достойна самого пристального внимания потенциальных покупателей. 

Выставленная на продажу квартира на улице Пикк в Старом городе имеет площадь 55,5 квадратных метров. В ней слились в одно целое очарование прошлого и удобство настоящего. 

ФОТО: City24

Кроме дорогостоящего места расположения этой квартирной собственности, привлекает и состояние квартиры: стильный и продуманный ремонт сделан с учетом сохранения исторических деталей, а в дизайне видим смелое сочетание старины и сверхсовременных материалов - пластика и металла. 

ФОТО: City24

Квартира имеет энергосбережение класса D и полностью готова к встрече новых собственников. Всё, необходимое для жизни, находится на расстоянии нескольких десятков шагов. 

ФОТО: City24

С подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости City24.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ