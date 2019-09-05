Рейнсалу: нельзя закрывать глаза на агрессивную деятельность России в Восточной Украине

"Последовательная политическая и практическая поддержка Украины является одним из приоритетов Эстонии. Нельзя закрывать глаза на агрессивную деятельность России в Восточной Украине, ей следует давать конкретный и уверенный сигнал", - заявил Рейнсалу в телефонном разговоре с украинским коллегой Вадимом Пристайко, сообщила в четверг пресс-служба МИД Эстонии.

Рейнсалу, поздравив Пристайко с назначением на пост главы МИД Украины, привел в пример решение Эстонии не признавать паспорта РФ, выданные жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик после 24 апреля, в случае, если владелец паспорта не был ранее гражданином России.

Министры обсудили также переговоры в "нормандском формате" и необходимость сотрудничества в условиях, когда Россия вновь обрела полномочия члена Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"Мы также поддерживаем стремление Украины по проведению реформ и ее европейского курса. Электронное государство и сотрудничество в области кибербезопасности являются лишь некоторыми практическими направлениями, где Эстония надежно подставила свое плечо", - добавил Рейнсалу.