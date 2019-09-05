Фото: пожар уничтожил сарай и 250 тонн сена

Вчера вечером в 23:08 спасатели получили сообщение о пожаре в деревне Сыранду в волости Ярва. По словам очевидца, со стороны старого хлева валил дым, а также виднелось зарево. Перед добровольцами Сыранду, которые первыми прибыли на место происшествия, открылась страшная картина: горел сенной сарай, площадь которого составляла около 500 квадратных метров.
На вызов отреагировали все находившиеся на дежурстве спасатели Ярвамаа, кроме того, на помощь позвали спасателей и добровольцев из спасательной команды Пыльтсамаа.
Часть сарая была полностью уничтожена, однако, огонь не распространился на пристроенный к нему старый хлев. Этот сенной сарай принадлежит паевому товариществу Sõrandu Farm, которое в свою очередь принадлежит паевому товариществу Estonia.
Представитель Estonia сказал изданию Järva Teataja, что в сарае не хранилось предназначенное для корма животных сено, это были рулоны соломы, используемые для подстилки для животных. По предварительной оценке, там могло быть 250 тонн соломы.
Сено сгорело полностью, поскольку в первую очередь спасали сельскохозяйственную технику. Причина пожара пока неизвестна.