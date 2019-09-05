Фото: пожар уничтожил сарай и 2500 тонн сена

На вызов отреагировали все находившиеся на дежурстве спасатели Ярвамаа, кроме того, на помощь позвали спасателей и добровольцев из спасательной команды Пыльтсамаа.

Часть сарая была полностью уничтожена, однако, огонь не распространился на пристроенный к нему старый хлев. Этот сенной сарай принадлежит паевому товариществу Sõrandu Farm, которое в свою очередь принадлежит паевому товариществу Estonia.

Представитель Estonia сказал изданию Järva Teataja, что в сарае не хранилось предназначенное для корма животных сено, это были рулоны соломы, используемые для подстилки для животных. По предварительной оценке, там могло быть 250 тонн соломы.