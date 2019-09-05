Наставник сборной Эстонии возглавил клуб-чемпион России

Крецу уже знаком с российским волейболом – в сезоне 2017/18 он возглавлял «Белогорье». Команда при нем выиграла в чемпионате страны 10 из 11 матчей. Но после поражения в домашнем полуфинале Кубка России от «Кузбасса» (0:3) тренер был отправлен в отставку.