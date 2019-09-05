Наставник сборной Эстонии возглавил клуб-чемпион России

По информации «БИЗНЕС Online», новым главным тренером «Кузбасса» станет 51-летний румын Георге Крецу, который с 2014 года возглавляет сборную Эстонии.
Крецу уже знаком с российским волейболом – в сезоне 2017/18 он возглавлял «Белогорье». Команда при нем выиграла в чемпионате страны 10 из 11 матчей. Но после поражения в домашнем полуфинале Кубка России от «Кузбасса» (0:3) тренер был отправлен в отставку.
В прошлом сезоне Крецу работал с польской «Ресовией», которая заняла 7-е место в чемпионате страны. В начале 2000-х годов Крецу трижды выигрывал чемпионат Австрии с венским клубом «Хот Воллейс», а также возглавлял итальянские команды серии А2 «Бассано» (2007 - 2009, 2009/10) и «Масса» (2009/10), польские команды «Ольштын» (2010/11) и «Купрум» (2014 - 2017), с которым занимал 7-е, 5-е и 6-е места соответственно.
Сборная Эстонии при Крецу дважды выиграла Евролигу (2016, 2018).