Перечислите, из чего состоит ваша квартира: спорим, в ней нет этой комнаты!

Когда-то столовая была неотъемлемой частью жилого пространства и для нее отводилась отдельная комната, но сейчас в большинстве случаев столовая считается бесполезным помещением. Обеденные сервизы и столовое серебро - это то, что нынешняя хозяйка, в отличие от ее бабушки, или не имеет вообще, или попросту не показывает, пишет realtor.com.

Большинство так называемых детей миллениума не хотят иметь в своих домах и квартирах церемонных и пафосных столовых. «Они, безусловно, были необходимы и высоко ценились в предыдущие десятилетия, но современный домовладелец имеет свои приоритеты: он часто питается вне дома, а если дома, то на кухне. Это значительно удобнее», - объяснил Джейсон Дафф, предприниматель в сфере недвижимости.