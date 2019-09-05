Юлия Ауг рассказала, как ее лишали ролей из-за политических высказываний

Актриса Юлия Ауг в интервью телеканалу «Дождь» рассказала, что ее политическая позиция неблагоприятно повлияла на ее карьеру: так, после съемок в фильме Кирилла Серебренникова "Ученик" ее внезапно сняли с роли в сериале "Синяя роза", где она должна была сниматься.
По словам актрисы, причиной стали ее критические высказывания в социальных сетях, в связи с которыми продюсеры неоднократно просили ее избегать острых тем.
«Я просто понимала, что это следствие определенных моих шагов, высказываний, интервью, постов или еще чего-то. Я не могу сказать, что это часто было, но это было! И я абсолютно точно знаю, что это возможно, это реально», - сказала Ауг в интервью.