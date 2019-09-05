Резкого повышения цен на отопление пока не будет, но к концу года ситуация может измениться

Если в прошлом году в начале отопительного периода к счету за 65-метровую столичную квартиру добавилось от трех до шести евро, то сейчас таллиннцам подобное повышение цен не грозит, заявил Rus.ERR руководитель предприятий централизованного теплоснабжения Utilitas Андрес Веске.

По его словам, цены на отопление в Таллинне, вероятно, будут скорректированы к концу года в связи с ожидаемым ростом стоимости природного газа: «Стоимость природного газа пока что играет роль в Таллинне, но в других регионах нашей сети он значения не имеет».