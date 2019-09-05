Резкого повышения цен на отопление пока не будет, но к концу года ситуация может измениться

Из-за высокой стоимости древесной щепы и прогнозируемого повышения цен на природный газ в начинающемся отопительном сезоне в некоторых регионах ожидается повышение цен до десяти процентов, но в основном цены будут стабильными.
Если в прошлом году в начале отопительного периода к счету за 65-метровую столичную квартиру добавилось от трех до шести евро, то сейчас таллиннцам подобное повышение цен не грозит, заявил Rus.ERR руководитель предприятий централизованного теплоснабжения Utilitas Андрес Веске.
По его словам, цены на отопление в Таллинне, вероятно, будут скорректированы к концу года в связи с ожидаемым ростом стоимости природного газа: «Стоимость природного газа пока что играет роль в Таллинне, но в других регионах нашей сети он значения не имеет».
Зато в других регионах роль играет стоимость древесной щепы, выросшая в последний год до 6-7,5 евро. Древесная щепа используется в половине из 240 регионов страны с центральным отоплением, например, в Хаапсалу, Йыгева, Кярдла и Рапла, и, по словам Андреса Веске, для этих регионов начинающийся отопительный сезон будет связан с повышением цен.