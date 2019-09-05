В Таллинне началось строительство жилого квартала Лахекалда

Жилой квартал Лахекалда расположен на глинте Маарьямяги на границе Кесклинна, Пирита и Ласнамяэ. Всего в течение следующего десятилетия на 17 гектарах земли появятся сверхсовременные дома с более чем тысячей квартир.

«Клиенты с нетерпением ждали начала строительства Лахекалда, интересующихся уже больше, чем квартир в первых домах, - сказал директор дивизиона развития недвижимости Merko Ehitus Eesti Тийт Куузик. - Из окон квартир будет открываться фантастический вид на Таллиннский залив и центр города, также привлекают покупателей оздоровительные тропы Пирита и приморский променад, а проекты развития инфраструктуры и здравоохранения, запланированные Таллинном, повышают ценность развивающегося района».

На более поздних этапах проекта Лахекалда здесь будет построено здание магазина с площадями для малых предприятий и бытового обслуживания, а также детский сад. В непосредственной близости от нового района Таллинн планирует построить медицинский центр, а затем и новую больницу.

ФОТО: Merko Ehitus

На первом этапе проекта развития Лахекалда будут построены пятиэтажные жилые дома с лифтами по адресам Paekalda, 22, Paekalda, 24 и Paekalda, 24a. В зданиях с энергосбережением класса B квартиры будут располагаться со второго по пятый этаж, на первом разместятся кладовые и крытые парковочные места. В большинстве квартир будут балконы или лоджии.

Архитектором домов квартала Лахекалда является Ильмар Кламмер. Планировки квартир были разработаны Merko в сотрудничестве с архитектором внутренних пространств Ахти Пеэтерсоо, а пакеты внутренней отделки - дизайнерами интерьера Тоомаром Корбом и Ает Григорьев из архитектурного бюро PINK. Ландшафтный архитектор Пирет Мюйрипеа помогает Merko в оформлении внутренних дворов.