Опрос: люди быстро забывают предвыборные обещания политиков

Опрос 1001 человека показал, что 36 процентов респондентов не в состоянии припомнить ни одного предвыборного обещания. 35 процентов опрошенных смогли вспомнить только по одному предвыборному обещанию. Интересно, что нередко люди приписывали партиям чужие предвыборные обещания.

Вопрос состоял из нескольких частей. Сначала людей просили назвать предвыборное обещание одной из партий. Затем респондентов просили уточнить, какая именно партия давало это обещание. Затем людям поочередно называли все участвовавшие в выборах партии и просили назвать предвыборные обещания каждой из них.

На первую часть вопроса смогли ответить 60 процентов опрошенных. Чаще всего люди упоминали обещание повысить пенсии (16% опрошенных). Снижение акцизов на алкоголь назвали пять процентов людей. Когда просили уточнить, какая партия давала упомянутые ранее обещания, то в первую очередь называли Центристскую партию (22%), а также Партию реформ (16%) и EKRE (13%).

Интересно, что как минимум пять процентов людей сообщили, что на минувших парламентских выборах политики обещали, что Эстония войдет в пятерку самых богатых стран Европы. В действительности данное обещание давали реформисты в преддверии выборов 2007 года.

В случае с Центристской партией 34 процента опрошенных смогли ответить на два вопроса. Люди вспомнили, что партия обещала повысить пенсии и ввести бесплатный общественный транспорт.

Обещания Партии реформ смогли назвать 28 процентов респондентов. 4,1 процента людей сказали, что реформисты обещали повысить пенсии. И ровно такое же количество людей сообщило, что политики обещали, что Эстония войдет в пятерку самых богатых стран Европы.

Предвыборные обещание Консервативной народной партии Эстонии назвали 27 процентов опрошенных. 6,6 процента упомянули снижение акцизов на алкоголь, 3,5 процента назвали ужесточение миграционной политики, а три процента припомнили слова о повышении пенсий.

Что людям обещала партия «Отечество», смогли назвать 13 процентов опрошенных. Шесть процентов респондентов сказали, что партия обещала сделать вторую пенсионную ступень добровольной. 1,9 процента упомянули обещание повысить пенсии.