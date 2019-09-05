Спецназ отправляется в Мали: Эстония увеличивает участие в военной операции «Бархан»

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, отметив, что министерство планирует увеличить участие Эстонии в проходящей под командованием Франции военной операции «Бархан», сообщается в опубликованном в инфосистеме законопроектов документе.

В конце прошлого года Рийгикогу дал Силам обороны мандат для использования в рамках операции до 50 военнослужащих, а теперь министерство намерено запросить у Рийгикогу разрешение использовать в рамках миссии до 95 военнослужащих.

С августа прошлого года Эстонию в рамках операции представляют механизированное пехотное подразделение, подразделение поддержки и штабные офицеры.

Согласно законопроекту, в следующем году планируется добавить участвующему в операции пехотному подразделению дополнительные способности медицины, саперных работ и управления огнем. Согласно пояснительной записке, дополнительные способности планируется добавить таким образом, чтобы подразделение могло самостоятельно выполнять свои задачи в рамках обороны войск.

Кроме того, законопроект предусматривает, что Силы обороны командируют для участия в миссии подразделение или подразделения спецназа. Согласно пояснительной записке, их главной задачей станет подготовка малийских подразделений.

«С учетом успешного сотрудничества на данный момент Франция предложила Эстонии увеличить участие в операции „Бархан“ и совместно приступить к сотрудничеству подразделений спецназа по подготовке вооруженных сил Мали», - говорится в пояснительной записке.

Согласно пояснительной записке, Франция обратилась с похожим предложением сотрудничества и к другим государствам, в том числе Северным странам.

В пояснительной записке отмечается, что сотрудничество в рамках операции укрепило стратегические союзнические связи между Эстонией и Францией и их военное сотрудничество. «Члены правительства и высокопоставленные военные Франции крайне высоко оценили вклад Эстонии в операцию и дали высокую оценку проделанной в рамках операции работе эстонских военнослужащих. Сотрудничество между подразделениями вооруженных сил двух стран в рамках текущей военной операции повысило способности подразделений к сотрудничеству», - говорится в пояснительной записке.

Затраты на участие в операции покрываются из бюджета Министерства обороны. Расходы намечены в размере 5 400 000 евро.

В задачи эстонского пехотного подразделения входят охрана военной базы, патрулирование в ее окрестностях и быстрое реагирование в кризисных ситуациях.

Наряду с операцией «Бархан» Эстонию в Мали также представляют пять военнослужащих, участвующих в инструкторской миссии ЕС EUTM Mali и три военнослужащих, участвующих в миротворческой миссии ООН MINUSMA.