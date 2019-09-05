Фото: неожиданная находка на берегу моря в Кейла-Йоа

О своей находке Кати Рохт рассказала в Facebook и выложила фотографии: на морском побережье Кейла-Йоа на протяжении примерно ста метров растут... помидоры!

Помидоры - популярное и очень теплолюбивое растение, которое в Эстонии успешно выращивается в теплицах. В открытом грунте их растить уже сложнее, хотя имеются сорта, которые могут плодоносить и в наших условиях.

ФОТО: Kati Roht

ФОТО: Kati Roht

Но увидеть такие сильные и крепкие растения на морском берегу, где их обдувает сильный ветер и поливает морская вода, само по себе является чудом.

Комментаторы в Facebook полагают, что томаты так хорошо растут на пляже благодаря водорослям, который часто используются в качестве подкормки для огородных растений.