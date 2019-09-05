Тысячи эстонцев могут потребовать от Volkswagen вернуть деньги за свои машины

Тысячи автомобилей Volkswagen, Audi, Seat и Škoda, которые ездят по дорогам Эстонии, имеют поддельное программное обеспечение, которое занижает количество выхлопных газов и, чтобы пройти техосмотр, пользователь такого автомобиля должен исправить ПО.

Связанных с этим случаем автомобилей Volkswagen в Эстонии насчитывается 7845, из них 4897 уже приведены в порядок и, по словам адвокатов, владельцы таких машин могут подать в суд на предприятие и потребовать вернуть полную сумму за покупку.