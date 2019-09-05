Ужас без конца: как выйти из союза и не потерять себя

Этот вариант для многих по ту и ту сторону Ирландского моря столь неприемлем, что они могут взяться за оружие.

Если победят тори во главе с Джонсоном, они окажутся лицом к лицу с теми же проблемами, что и сейчас. Выход без соглашения вызвал бы большую сумятицу и в Великобритании, и на материке. Большой катастрофы, голодных бунтов и т.п., которые предсказывают некоторые, видимо, все же не произошло бы, но беспорядок был бы еще тот. Следует учесть, что и европейская, и мировая экономика и без того замедляются, а выход без соглашения еще больше осложнил бы положение. Этого явно не хочет ни один здравомыслящий человек.

От заключения какого-либо сильно отличающегося от нынешнего соглашения Брюссель категорически отказался и едва ли эта позиция изменится. Основным камнем преткновения остается Северная Ирландия, так называемый «backstop». По сути, имеющая право вето в ЕС Ирландская Республика и большинство населения Северной Ирландии не хочет границы и таможни посреди острова. Нынешнее соглашение предусматривает, что никаких пограничных сооружений и контроля не будет, по крайней мере, пока не будет найдено какое-то постоянное решение для этой крайне сложной проблемы.

Поскольку открыта и граница Северной Ирландии, и остального Соединенного Королевства, договор предусматривает, что и Великобритания, по крайней мере - поначалу, должна оставаться в Европейском таможенном союзе и соблюдать большую часть введенных Брюсселем правил. Речь идет о так называемом «мягком Брекзите», который означает, что Соединенное Королевство хоть и выйдет из ЕС, но на самом деле частично в нем останется, причем особо не имея права голоса.

Естественно, сторонники «жесткого Брекзита» выступают категорически против этого, поэтому соглашение дважды было провалено в парламенте. Что еще хуже, хорошее решение здесь трудно себе представить. Единственная возможность – выход Великобритании из ЕС и объединение Северной Ирландии с Ирландской Республикой. Но этот вариант для многих по ту и другую сторону Ирландского моря столь неприемлем, что они могут взяться за оружие.

Джереми Корбин обещал в случае победы на выборах провести новый референдум, поставив на голосование конкретное соглашение. Отчасти это было бы логично. На предыдущем референдуме голосовали за или против чего-то весьма неопределенного, не зная толком, что это означает и что повлечет за собой. С другой стороны, сторонники Брекзита категорически против этого и утверждают, что речь идет об игнорировании воли народа. К тому же, как уже было сказано, Корбин с его радикально левыми взглядами не слишком популярен.

Третий вариант, патовая ситуация или так называемый «зависший парламент», еще больше усугубил бы ситуацию для Великобритании.

Что будет дальше, не осмеливаюсь предположить. Сага с Брекзитом превратилась в бесконечный балаган. На то есть две причины, которые можно было предугадать сразу же после референдума, состоявшегося три года назад. Во-первых, такой развод неизбежно бывает крайне сложным и болезненным и трудно прогнозировать конкретные последствия. Во-вторых, и это важнее, большинство британцев с небольшим перевесом хоть и проголосовали «за», но элита Соединенного Королевства (политическая, экономическая, научная и культурная) с самого начала была против. Даже самое демократичное государство неизбежно управляется элитой. В демократической стране она, конечно, должна считаться с волей народа, но, естественно, элита не хочет вести народ туда, куда она сама идти не желает. Поскольку сказать напрямую «нет» не годится, начинают затягивать и выкручиваться.