Ужас без конца: как выйти из союза и не потерять себя

Даже самое демократическое государство неизбежно управляется элитой. В демократической стране элита, конечно, должна считаться с волей народа, но, естественно, элита не хочет вести народ туда, куда она сама идти не желает, пишет политический обозреватель Rus.Postimees Ристо Киви.
Нескончаемая сага с Брекзитом опять приобрела новый оборот. Позавчера британский премьер-министр Борис Джонсон утратил контроль над парламентом, когда часть депутатов его собственной консервативной партии, по сути, присоединилась к оппозиции. Вчера нижняя палата парламента по итогам трех голосований, проведенных с опережением темпа, приняла законопроект, запрещающий выход из Евросоюза без соглашения.
Законопроект еще должна одобрить верхняя палата, после чего королева должна его провозгласить. Вероятно, лорды примут его не позднее вечера пятницы, хотя некоторые сторонники Брекзита, очевидно, попытаются применить тактику затягивания. Вообще в Соединенном Королевстве так заведено, что верхняя палата и королева просто дают свое высочайшее одобрение решениям избранной народом нижней палаты.
Таким образом, 31 октября Брекзита без соглашения, к которому все шло в последние месяцы, не будет. Согласно законопроекту, до этого срока необходимо либо заключить и одобрить в парламенте договор о выходе, либо премьер-министр должен ходатайствовать в Брюсселе об отсрочке выхода до 31 января. Первый вариант крайне маловероятен. Правительство Терезы Мэй и Евросоюз еще весной заключили соглашение, которое тот же самый парламент отверг уже дважды. Нет ни одной причины, по которой парламент должен был бы теперь его одобрить. В то же время Брюссель заявил, что никакого нового и совершенно другого по сути соглашения не будет. Но и выйти из союза Британия пыталась уже дважды. Безрезультатно.
Премьер Джонсон хочет распустить мятежный парламент и провести 15 октября новые выборы. Для этого ему необходима поддержка двух третей депутатов. Очевидно, он ее получит, поскольку и оппозиция, прежде всего лейбористы, надеется улучшить на выборах свои позиции и прийти к власти. К тому же это дало бы хоть какую-то надежду на выход из патовой ситуации.
Результаты выборов в этом случае прогнозировать очень сложно. Возглавляемая Борисом Джонсоном партия консерваторов вплоть до последнего времени была довольно популярна, но бунт некоторых тори (в том числе нескольких весьма влиятельных) и утрата контроля над парламентом явно ослабили позиции его самого и его партии. Положение главной альтернативы, возглавляемых Джереми Корбином лейбористов, тоже оставляет желать лучшего.
Во-первых, Корбин слишком левый даже для традиционных сторонников трудовой партии. В случае прихода к власти он обещал значительно повысить налоги для богатых, вновь национализировать приватизированные во времена Маргарет Тэтчер крупные компании, резко изменить внешнеполитический курс и т.д. Во-вторых, у лейбористов нет единой и четкой позиции по вопросу Брекзита (то же касается и тори). Корбин обещал в случае прихода к власти провести новый референдум по вопросу членства в Евросоюзе, но многие, опять-таки, этого не поддерживают. В любом случае Великобритания безнадежно расколота.
Возможных результатов выборов три: победят консерваторы, победит партия труда, никто не получит явного большинства и Соединенное Королевство погрузится в еще более глубокий хаос. Хороших вариантов среди них нет.
Этот вариант для многих по ту и ту сторону Ирландского моря столь неприемлем, что они могут взяться за оружие.
Если победят тори во главе с Джонсоном, они окажутся лицом к лицу с теми же проблемами, что и сейчас. Выход без соглашения вызвал бы большую сумятицу и в Великобритании, и на материке. Большой катастрофы, голодных бунтов и т.п., которые предсказывают некоторые, видимо, все же не произошло бы, но беспорядок был бы еще тот. Следует учесть, что и европейская, и мировая экономика и без того замедляются, а выход без соглашения еще больше осложнил бы положение. Этого явно не хочет ни один здравомыслящий человек.
От заключения какого-либо сильно отличающегося от нынешнего соглашения Брюссель категорически отказался и едва ли эта позиция изменится. Основным камнем преткновения остается Северная Ирландия, так называемый «backstop». По сути, имеющая право вето в ЕС Ирландская Республика и большинство населения Северной Ирландии не хочет границы и таможни посреди острова. Нынешнее соглашение предусматривает, что никаких пограничных сооружений и контроля не будет, по крайней мере, пока не будет найдено какое-то постоянное решение для этой крайне сложной проблемы.
Поскольку открыта и граница Северной Ирландии, и остального Соединенного Королевства, договор предусматривает, что и Великобритания, по крайней мере - поначалу, должна оставаться в Европейском таможенном союзе и соблюдать большую часть введенных Брюсселем правил. Речь идет о так называемом «мягком Брекзите», который означает, что Соединенное Королевство хоть и выйдет из ЕС, но на самом деле частично в нем останется, причем особо не имея права голоса.
Естественно, сторонники «жесткого Брекзита» выступают категорически против этого, поэтому соглашение дважды было провалено в парламенте. Что еще хуже, хорошее решение здесь трудно себе представить. Единственная возможность – выход Великобритании из ЕС и объединение Северной Ирландии с Ирландской Республикой. Но этот вариант для многих по ту и другую сторону Ирландского моря столь неприемлем, что они могут взяться за оружие.
Джереми Корбин обещал в случае победы на выборах провести новый референдум, поставив на голосование конкретное соглашение. Отчасти это было бы логично. На предыдущем референдуме голосовали за или против чего-то весьма неопределенного, не зная толком, что это означает и что повлечет за собой. С другой стороны, сторонники Брекзита категорически против этого и утверждают, что речь идет об игнорировании воли народа. К тому же, как уже было сказано, Корбин с его радикально левыми взглядами не слишком популярен.
Третий вариант, патовая ситуация или так называемый «зависший парламент», еще больше усугубил бы ситуацию для Великобритании.
Что будет дальше, не осмеливаюсь предположить. Сага с Брекзитом превратилась в бесконечный балаган. На то есть две причины, которые можно было предугадать сразу же после референдума, состоявшегося три года назад. Во-первых, такой развод неизбежно бывает крайне сложным и болезненным и трудно прогнозировать конкретные последствия. Во-вторых, и это важнее, большинство британцев с небольшим перевесом хоть и проголосовали «за», но элита Соединенного Королевства (политическая, экономическая, научная и культурная) с самого начала была против. Даже самое демократичное государство неизбежно управляется элитой. В демократической стране она, конечно, должна считаться с волей народа, но, естественно, элита не хочет вести народ туда, куда она сама идти не желает. Поскольку сказать напрямую «нет» не годится, начинают затягивать и выкручиваться.
В спорте говорят, что главное не победа, а участие. В случае Брекзита, кажется, действует принцип, что важен не конечный результат, а бесконечный процесс. Или как поет The Queen: The Show must go on...