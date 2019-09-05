Чт, 5.09.2019
Со мной говорили таким образом, что возникло ощущение, что я попал в банду. Киган Макбрайд
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Фото: в Харьюмаа продается дом, для покупки которого не нужен кредит

Фото: в Харьюмаа продается дом, для покупки которого не нужен кредит

ФОТО: KV.EE

Для покупки этого симпатичного дома в приятном месте не стоит обращаться в банк: нужно всего лишь договориться с продавцом, предлагает Postimees

Этот красивый двухэтажный бревенчатый дом находится в деревне Педаспеа в Лахемаа. Бревна пропитаны пинотексом, а также покрыты природными маслами и воском. Отапливается дом тепловым насосом или дровами.  На крыше - черепица, фундамент в виде плиты из блоков. 

ФОТО: KV.EE

На первом этаже - прихожая, большая гостиная с открытой кухней, баня с дровяной печью, туалет и душевая. На кухне - дровяная плита. На втором этаже, куда ведет лестница в форме буквы «U», две спальни и небольшая отдельная детская игровая комната. 

ФОТО: KV.EE

На участке имеется вспомогательное строение, которое разделено на две части: одна используется как мастерская и кладовая, а во второй - пасека. 

До моря около ста метров, до Таллинна - 50 км, а до Куусалу, где находятся волостная управа, церковь, магазины, школа, бассейн и многое другое - 10 км. 

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Для покупки есть возможность заключить соглашение о рассрочке платежей. 

Подробности находятся на странице портала недвижимости KV.EE. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ