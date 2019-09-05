Фото: в Харьюмаа продается дом, для покупки которого не нужен кредит

Этот красивый двухэтажный бревенчатый дом находится в деревне Педаспеа в Лахемаа. Бревна пропитаны пинотексом, а также покрыты природными маслами и воском. Отапливается дом тепловым насосом или дровами. На крыше - черепица, фундамент в виде плиты из блоков.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже - прихожая, большая гостиная с открытой кухней, баня с дровяной печью, туалет и душевая. На кухне - дровяная плита. На втором этаже, куда ведет лестница в форме буквы «U», две спальни и небольшая отдельная детская игровая комната.

ФОТО: KV.EE

На участке имеется вспомогательное строение, которое разделено на две части: одна используется как мастерская и кладовая, а во второй - пасека.

До моря около ста метров, до Таллинна - 50 км, а до Куусалу, где находятся волостная управа, церковь, магазины, школа, бассейн и многое другое - 10 км.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

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