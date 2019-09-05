Медведева рассказала, как ее постоянно сталкивают лбами с фигуристками

"Меня и пытаются столкнуть с кем-то лбами, с тех пор, как я вышла на международный юниорский уровень. Так что я привыкла и чувствую себя в этой ситуации, как рыба в воде, — приводит слова Медведевой Р-Спорт. — Во мне всегда борются две натуры. Одна хочет мира во всем мире и, когда случаются конфликты, сидит и думает: "Зачем вы это делаете? Скучно живется или адреналина не хватает?" Бывает и так, что у меня разгорается что-то внутри, хочется что-то доказать. Но я всегда стараюсь этот пожар затушить и вторую натуру успокоить, потому что понимаю — все конфликты придумываются, чтобы разозлить".