Чт, 5.09.2019
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  • Фото: в Японии пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком

Фото: в Японии пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком

Поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в городе Иокогама, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на NHK.

По данным местных властей, ранения могли получить, по меньшей мере, 30 человек.

Авария произошла около 11:40 (5:40 по эстонскому времени) в четверг на переезде линии Keikyu в Иокогаме.

Грузовик после столкновения загорелся.

Полиция и пожарные прибыли на место происшествия. Причины инцидента выясняются.

Движение поездов между станциями Keikyu Kawasaki и Kamiooka приостановлено.

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