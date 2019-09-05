Фото: в Японии пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком

Поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в городе Иокогама, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на NHK.
По данным местных властей, ранения могли получить, по меньшей мере, 30 человек.
Авария произошла около 11:40 (5:40 по эстонскому времени) в четверг на переезде линии Keikyu в Иокогаме.
Pretty bad accident on the Keikyu line in Tokyo, Japan. I hope everyone is ok. #京急事故 https://t.co/U1iOMOD5eX— Dave in Osaka (@DaveInOsaka) 5 сентября 2019 г.
Грузовик после столкновения загорелся.
Полиция и пожарные прибыли на место происшествия. Причины инцидента выясняются.
Движение поездов между станциями Keikyu Kawasaki и Kamiooka приостановлено.