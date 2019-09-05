Не прошло и года: Samsung объявила о начале продаж складного смартфона Galaxy Fold

Представленная в начале года модель должна была начать продаваться еще в апреле, но обнаруженные журналистами недостатки конструкции вынудили корейского производителя отправить смартфон на доработку, пишет ixbt.com.

Итак, с завтрашнего дня, 6 сентября, Galaxy Fold можно приобрести в Южной Корее, а затем появится во Франции, Германии, Сингапуре, Великобритании, США и других странах. Предлагаются серый и черный цвета корпуса. В ряде стран будет доступна версия с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, а в международном масштабе предлагается версия LTE. Цены по сравнению с апрелем остались прежними — порядка 1800 евро.