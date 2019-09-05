В Русском театре состоится премьера музыкально-поэтической композиции «Руслан и Людмила»

«Руслан и Людмила» - это поэма, в основе которой лежит вымышленный русский эпос. Самого сказа про Руслана и Людмилу никогда не существовало - его полностью придумал Александр Сергеевич Пушкин. Сама по себе форма спектакля, его жанр - это игровой театр. Здесь нет психологического реализма, где у каждого актера есть свой персонаж. Конечно, в какой-то момент кто-то становится Русланом, а кто-то — Черномором, но по большому счету это игровая структура, которая помогает комментировать сюжет и скользить по нему, не погружаясь в обстоятельства дохристианской Руси. Перед нами команда людей из XXI века, которые здесь и сейчас пытаются по-новому транслировать и комментировать текст Пушкина. С одной стороны, постановка Дениса Азарова полна юмора, музыки, веселья и Пушкинского озорства, а с другой - в какой-то момент поднимается слой русского эпоса, который не уступает эпосу древнегреческому и который имеет много важных смысловых значений.