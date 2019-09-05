В Русском театре состоится премьера музыкально-поэтической композиции «Руслан и Людмила»

20 сентября в 19:00 в большом зале Русского театра Эстонии состоится премьера музыкально-поэтической композиции «Руслан и Людмила» по одноименному произведению Александра Сергеевича Пушкина. Режиссером постановки стал шестикратный номинант национальной театральной премии «Золотая Маска» Денис Азаров.
«Руслан и Людмила» - это поэма, в основе которой лежит вымышленный русский эпос. Самого сказа про Руслана и Людмилу никогда не существовало - его полностью придумал Александр Сергеевич Пушкин. Сама по себе форма спектакля, его жанр - это игровой театр. Здесь нет психологического реализма, где у каждого актера есть свой персонаж. Конечно, в какой-то момент кто-то становится Русланом, а кто-то — Черномором, но по большому счету это игровая структура, которая помогает комментировать сюжет и скользить по нему, не погружаясь в обстоятельства дохристианской Руси. Перед нами команда людей из XXI века, которые здесь и сейчас пытаются по-новому транслировать и комментировать текст Пушкина. С одной стороны, постановка Дениса Азарова полна юмора, музыки, веселья и Пушкинского озорства, а с другой - в какой-то момент поднимается слой русского эпоса, который не уступает эпосу древнегреческому и который имеет много важных смысловых значений.
В спектакле звучит много разной музыки, которую можно разделить на три пласта. Здесь есть авторские произведения, написанные музыкальным руководителем Русского театра Эстонии Александром Жеделёвым, - атмосферные композиции, шаманские заговоры. Исполяется русская народная музыка, а также музыка современная - начиная от хип-хопа и заканчивая классикой рока. Звучат узнаваемые хиты, например, из творчества группы «Кино» и Элтона Джона. Пространство сцены выполнено в стиле русской дачи, обшитой темно-коричневой вагонкой: полубытовой закрытый павильон, в котором сегодняшние люди 21 века, одетые в балахоны, худи и тренировочные костюмы, разыгрывают историю Руслана и Людмилы и рассуждают на тему русского мифа.
Денис Азаров закончил ГИТИС (РАТИ) по специальности «Режиссура театра» (мастерская н.а. России И. Л. Райхельгауза). На его счету множество успешных режиссерских работ, 6 номинаций национальной театральной премии «Золотая Маска», в том числе «Лучшая работа режиссера в опере». Режиссерские работы принимали участие в престижных фестивалях России, Германии, Франции, Италии и Хорватии. Сотрудничает со следующими театрами: Гоголь-центр, Волковский театр, Центр имени Мейерхольда, Новая опера, Геликон-Опера, Большой театр, Школа современной пьесы, Красный факел.