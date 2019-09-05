В Венеции – не курить: мэр города решил ввести очередное ограничение

Глава одного из самых посещаемых туристами городов мира сообщил о планах по введению специальных зон, свободных от курения. «Я говорю как человек, которому иногда нравится выкурить сигару, но старающийся всегда избегать курения, когда вокруг много людей», — заявил мэр. Запрет на пагубную привычку сначала начнет действовать в самых туристических районах Венеции. К ним относятся мост Риальто и площадь Сан-Марко, пишет Turizm.

Идея о введении ограничений на курение возникала у Бруньяро после визита в японскую столицу. В Токио практически повсеместно действует строгий запрет на табачный дым. Появление зон smoke free власти обещают в течение ближайших месяцев.

Кроме того, мэр предложил раздавать на улицах специальные пластиковые пакеты для окурков. По его словам, местные жители и туристы будут складывать в них выкуренные сигареты, а затем выкидывать в мусор вместо того, чтобы засорять городские улицы и каналы. Добавим, что в Италии действуют смягченные законы о курении в общественных местах. Оно запрещено в барах и ресторанах, но ограничения не распространяются на террасы, дверные проемы и любые другие открытые площадки для отдыха, а также на большинство пляжей.

Венеция, которую ежегодно посещает более 20 миллионов туристов, на протяжении долгого времени борется с неблагоприятными последствиями так называемого чрезмерного туризма. В 2019 году в городе на воде был введен целый ряд законов, предусматривающих пресечение неподобающего поведения туристов. В частности, власти запретили в историческом центре езду на велосипеде, кормление голубей и многое другое.