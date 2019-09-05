Владимир Путин. ФОТО: Mikhail Tereshchenko / Mikhail Tereshchenko/TASS

Россия подходит к «финализации» переговоров с Украиной по поводу обмена пленными. Об этом в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил президент Владимир Путин, передает корреспондент Би-би-си.

«По поводу обмена: я думаю, что он будет достаточно крупным, масштабным, и это уже было бы хорошим шагом вперед, в сторону нормализации», - сказал Путин.

Отвечая на вопрос телеведущего Сергея Брилева, президент заметил, что России «достаточно сложно было принимать решения в отношении конкретных людей», которые находятся в местах заключения. Конкретные фамилии он не назвал.

Несмотря на это, по его словам, переговоры ведутся, в том числе и с официальными киевскими властями, и об их результатах станет известно «в ближайшее время».

Обмен заключенными

В ночь на 30 августа в ряде российских и украинских СМИ начали появляться сообщения о том, что обмен заключенными между Москвой и Киевом состоялся. Они ссылались на сообщение сотрудницы Верховной рады Украины Анны Исламовой в «Фейсбуке», репост которого сделал новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

Однако киевские власти эту информацию не подтверждали, а в Москве и вовсе не комментировали ситуацию. Агентство Интерфакс со ссылкой на информированный источник в тот день сообщило, что обмен пока не начался, так как нужно время для оформления документов.

Днем в Москву прилетели лидеры украинской партии «Оппозиционная платформа» Виктор Медведчук и Вадим Рабинович. Они сообщили, что посетили в СИЗО «Лефортово» осужденных в России украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха.

Об активизации переговоров между Москвой и Киевом об обмене СМИ начали сообщать ранее в августе. 23 августа стало известно, что в Киев прилетела уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова. Источники РБК 22 августа сообщали, что украинский омбудсмен Людмила Денисова «уже находится в России».

23 августа газета «Коммерсант» писала, что до конца месяца обмен планируется совершить по формуле «33 на 33» - 33 россиян на 33 украинцев, в том числе всех 24 моряков, задержанных в ноябре 2018 года в районе Керченского пролива.

Издание подчеркивало, что обмен не затронет Олега Сенцова, который в 2015 году был осужден в России на 20 лет по обвинению в терроризме. Однако 29 августа российские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Сенцов этапирован из колонии Ямало-Ненецкого автономного округа в Москву.

За день до этого Киевский апелляционный суд смягчил меру пресечения руководителю РИА Новости-Украина Кириллу Вышинскому, обвиняемому в государственной измене. Его отпустили из СИЗО под личное обязательство.