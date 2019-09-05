Проблемы в квартирном товариществе? Ссоры с соседями? Таллинн поможет

Таллинн запускает специальную программу, адресованную квартирным собственникам и товариществам, в ходе которой во всех районах пройдут семинары по вопросам, связанным со строительством и разными городскими программами субсидирования. На семинаре можно будет также получить консультацию по юридическим вопросам и рекомендации по ликвидации разногласий с соседями.
Такого рода семинары и консультации, как сообщила вице-мэр Таллинна Эха Вырк, преподполагается проводить регулярно, что позволить предотвратить возникновение многих проблем. С другой стороны, слушатели смогут задать свои вопросы и высказать свои соображения представителям Департамента городского имущества, что позволит им качественнее выполнять свои служебные обязанности.
Нынешней осенью приступает к работе Центр компетенции квартирных товариществ, который и займется проведением семинаров, а также будет помогать товариществам консультациями в зале обслуживания Городской канцелярии и по телефону.
Семинары на русском языке начнутся в районах города с 22 октября.