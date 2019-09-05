Проблемы в квартирном товариществе? Ссоры с соседями? Таллинн поможет

Таллинн запускает специальную программу, адресованную квартирным собственникам и товариществам, в ходе которой во всех районах пройдут семинары по вопросам, связанным со строительством и разными городскими программами субсидирования. На семинаре можно будет также получить консультацию по юридическим вопросам и рекомендации по ликвидации разногласий с соседями.