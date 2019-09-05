Китайская разведка все активнее присматривается к Эстонии

«Вы не должны доверять как поставщику услуги, так и производителю приборов, поскольку напакостить могут оба», - сказал руководитель эстонского отделения CERT Тыну Таммер. Он уточнил, что с китайцами в этой области неприятный опыт был: «У них есть возможности это сделать. У них есть история, которая показывает, что они это делают. И у них есть Закон о разведке [от 2017 года], который обязывает предприятия сотрудничать с государственными учреждениями разведки. Вот три предпосылки, в плохом смысле».

Руководитель CERT-EE Тыну Таммерк. ФОТО: Konstantin Sednev/Eesti meedia

Говоря это, Таммер признал, что если проходящие по кабелям данные серьезно защищены, само по себе это не должно представлять опасности: «Конечно, поставщик услуги может эти данные скопировать и передать кому захочет, но если они не знают, как эти данные прочесть, сделать они ничего не смогут».

В вооруженных силах Postimees сообщили, что договор был заключен еще в 1990-х годах и является бессрочным. Заключенный с CITIC договор предназначен для обеспечения армии внешней связью. «Для обеспечения кибербезопасности и снижения разных возможных угроз у командования кибервойсками есть средства и методы, которые используются в случае возникновения необходимости», - сказали в Вооруженных силах.

Цели в частном секторе

«Мероприятия по внедрению – это для нас повседневная тема», - сказал один из основателей фирмы Skeleton Technologies, разрабатывающей и производящей суперконденсаторы, Таави Мадиберк. В свое время Skeleton считалась одним из самых инновативных предприятий в мире. Привлекшего огромное количество денег и внимания к кибербезопасности Мадиберка кроме фишинговых писем огорчают и другие приемы.

Таави Мадиберк. ФОТО: Eero Vabamägi

«На нашем немецком заводе был случай, когда одетая в костюмы делегация из Китая потребовала доступа на производство, сославшись на договоренность, которая была достигнуто с руководством предприятии», - сказал Мадиберк. В других случаях представители китайских фирм следили за работниками Skeleton на конференциях и, по словам Мадиберка, даже пытались записывать частные разговоры работников.

У государства нет четкого представления о масштабах направленного против эстонских предприятий промышленного и экономического шпионажа, поскольку о подобных инцидентах фирмы не обязаны никому докладывать. Но их было много. Учредитель и руководитель фирмы Cleveron, производящей посылочных роботов, Арно Кютт рассказал, как китайская фирма Hangzhou Dongcheng Electronic украла у Cleveron один их дизайн и запатентовала его в Китае, а помимо него - рекламное видео, сделанное Cleveron.

Арно Кютт. ФОТО: Marko Saarm/Sakala

«Сначала адвокаты сказали, что у нас 90-процентная вероятность победить, но уже в суде первой инстанции нам пришлось смириться с поражением», - сказал Кютт. Он считает, что поскольку основным рынком Cleveron являются США, то причины поражения нужно искать в торговой войне между Америкой и Китаем: «Это политическое решение».