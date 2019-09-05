Принцесса Эсватини зазывает эстонцев в Африку
Эсватини, т.е. бывший Свазиленд, славится во всем мире благодаря своей уникальной культуре и природе, прекрасным возможностям для бизнеса и марихуане. Эстонские предприниматели и туристы просто должны открыть для себя эту страну, сказала находящаяся здесь с визитом королевская принцесса Сикханисо, она же министр инфотехнологий этой страны, в интервью Postimees.
- Ваше королевское высочество принцесса Сикханисо, как случилось, что вы обнаружили, по сути, на другой стороне земного шара столь маленькую страну, как Эстония, и проводите здесь почти целую неделю?
- Его Величество король Великого Королевства Эсватини особенно заинтересован в сотрудничестве с малыми странами, чтобы объединить усилия по взаимному увеличению инфраструктур и экономик, а также в увеличении своего влияния в ООН и во всем мире.
Интересно, что Его Величество и президент Эстонии в последний раз встречались в Аргентине, где обсуждали в том числе возможности сотрудничества в области инфотехнологий, с чего и началась подготовка визита нашей делегации.
Эстония – очень хороший пример государства, сумевшего утвердиться рядом с большим Братом и нашедшего для этого свою нишу, в вашем случае – инфотехнологии.
Вместе с тем я очень удивлена, видя, как наряду с этим развита вся ваша инфраструктура, здания, насколько дружелюбны ваши люди и как хорошо вы с помощью инфотехнологий сумели решить, например, тему доступности медицинских услуг. Мне здесь нравится.
Лучшая в мире почва, лучшая в мире марихуана
- Вы уже встречались здесь с некоторыми чиновниками и предприятиями – как вам теперь кажется, в какой области Эсватини и Эстония реально могли бы сотрудничать?
- Несомненно, Эсватини есть чем поделиться с Эстонией. Эсватини – королевство, и Эстонию и эстонцев могли бы заинтересовать, например, наши культурные ценности. Наша культура совершенно уникальна в мире, это настоящая Африка, там живут красивые и образованные люди. У нас прекрасная почва и вода очень хорошего качества. И у нас лучшая в мире марихуана, известная как золото Эсватини.
Ежегодно в июле у нас проходит большой фестиваль горящих кустов и в этот день курить марихуану совершенно легально – это превосходное впечатление для многих туристов.
Но основная цель нашего приезда сюда – приобрести знания, как построить свое э-государство. Как связать между собой основные регистры, например, регистр народонаселения, коммерческий регистр, автомобильный регистр, и как заставить эти услуги действительно приносить народу пользу.
- Как сейчас идут дела у экономики Эсватини, откуда государство получает основной доход?
- Сегодня это сельское хозяйство и горная промышленность. В наших недрах есть золото, алмазы и бесчисленные запасы угля, даже больше, чем в ЮАР, – и мы ждем для них иностранных инвестиций. Это же касается лесной промышленности, ценность наших деревьев в том числе состоит и в том, что их можно использовать в медицине. Наше огромное богатство – это и пестрая фауна, и флора. Только в нашей резервации живет свыше 350 различных видов животных.
Налоговый отпуск на 20 лет
- Ваша экономика, естественно, очень тесно связана с соседней страной, ЮАР, насколько активно вы сейчас ищете контактов с другими крупными странами? Особенно меня, конечно, интересует тема Китая, поскольку вы, видимо, остаетесь единственной страной в Африке, которая осмелилась заключить непосредственные договоры с Тайванем.
- США, ЮАР и Тайвань – действительно три наших основных экономических партнера. Но мы сейчас активно ищем другие страны по всему миру и воспринимаем их не как рынки, а как возможных инвесторов в нашу страну. Мы хотим, чтобы крупные бренды и корпорации запустили у нас свои заводы и производства.
Для этого мы создали специальные зоны свободной экономики – там мы предлагаем экспортирующим предприятиям налоговый отпуск вплоть до 20 лет.
Что касается материкового Китая, его растущее влияние следует учитывать. Они контролируют предприятия и правительства многих стран и зарекомендовали себя как крупнейший производитель мира.
Необходимо признать, что они проделали большую работу. Но Эсватини тщательно выбирает своих друзей, и мы всегда были связаны решениями, которые принимали прежние короли. Король Собхуза II в свое время решил, что сохранит связи с Китайской Республикой Тайвань, и нынешний король решил пойти по его стопам.
Декреты, введенные прежними королями Эсватини, последующие короли никогда не могут изменить. Т.е. Эсватини не расторгнет заключенные с Тайванем договоры ни по одному пункту, независимо от того, какими будут экономические отношения с Китаем. Это очень четкая позиция.
- Как мог бы звучать ваш месидж для эстонских бизнесменов - приезжайте, инвестируйте, запускайте производства и бизнес?
- Во-первых, замечу, что в наших недрах можно добывать, по сути, все минералы – в том числе те, которые используются в микрочипах нашей электронной промышленности. В нашем королевском парке стартапов в этой области происходят очень серьезные инновации.
Не будем забывать, что, согласно мировой статистике, целых 75% лучших новаторов происходит из Африки. Это факт. В этом свете мы приглашаем эстонских бизнесменов ознакомиться с возможностями нашей страны – будь то медицина, фармацевтическая промышленность, сельское хозяйство и используемая для этого техника или инфотехнологии.
Эсватини – маленькое государство, как и Эстония, поэтому в качестве рынка мы не столь привлекательны, но с помощью Африканского союза и непосредственных отношений мы - идеальная площадка для старта, чтобы выйти на весь африканский рынок.
- Насколько вы идеалист, будучи принцессой, какой вы видите Эсватини через пять лет - от каких проблем вы бы хотели избавить вашу страну?
- Согласно видению Его Величества, главная цель всех жителей королевства Эсватини – развитие своей страны. Мы уже привели в порядок инфраструктуры, и у нас третья по качеству сеть дорог в Африке.
Мы создаем новые услуги, строим центры развития. Но для развития человеческого капитала еще очень многое предстоит сделать – мы еще не раскрыли предпринимательский потенциал наших людей. Я вижу, что через пять лет наша страна будет очень развита, стоимость наших земель вырастет в несколько раз, мы станем обществом, создающим ценности, наши люди будут сосредоточены на предпринимательстве.
Когда мы увидим рост предприимчивости чернокожих в Эсватини, наступит день, когда Африка больше не будет потребителем, а станет производителем. И мировым лидером.