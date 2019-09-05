Принцесса Эсватини зазывает эстонцев в Африку

- Ваше королевское высочество принцесса Сикханисо, как случилось, что вы обнаружили, по сути, на другой стороне земного шара столь маленькую страну, как Эстония, и проводите здесь почти целую неделю?

- Его Величество король Великого Королевства Эсватини особенно заинтересован в сотрудничестве с малыми странами, чтобы объединить усилия по взаимному увеличению инфраструктур и экономик, а также в увеличении своего влияния в ООН и во всем мире.

Принцесса Сикханисо ФОТО: Raul Mee / Postimees Grupp/Scanpix Baltics

Интересно, что Его Величество и президент Эстонии в последний раз встречались в Аргентине, где обсуждали в том числе возможности сотрудничества в области инфотехнологий, с чего и началась подготовка визита нашей делегации.

Эстония – очень хороший пример государства, сумевшего утвердиться рядом с большим Братом и нашедшего для этого свою нишу, в вашем случае – инфотехнологии.

Вместе с тем я очень удивлена, видя, как наряду с этим развита вся ваша инфраструктура, здания, насколько дружелюбны ваши люди и как хорошо вы с помощью инфотехнологий сумели решить, например, тему доступности медицинских услуг. Мне здесь нравится.

Лучшая в мире почва, лучшая в мире марихуана

- Вы уже встречались здесь с некоторыми чиновниками и предприятиями – как вам теперь кажется, в какой области Эсватини и Эстония реально могли бы сотрудничать?

- Несомненно, Эсватини есть чем поделиться с Эстонией. Эсватини – королевство, и Эстонию и эстонцев могли бы заинтересовать, например, наши культурные ценности. Наша культура совершенно уникальна в мире, это настоящая Африка, там живут красивые и образованные люди. У нас прекрасная почва и вода очень хорошего качества. И у нас лучшая в мире марихуана, известная как золото Эсватини.

Ежегодно в июле у нас проходит большой фестиваль горящих кустов и в этот день курить марихуану совершенно легально – это превосходное впечатление для многих туристов.

Но основная цель нашего приезда сюда – приобрести знания, как построить свое э-государство. Как связать между собой основные регистры, например, регистр народонаселения, коммерческий регистр, автомобильный регистр, и как заставить эти услуги действительно приносить народу пользу.

- Как сейчас идут дела у экономики Эсватини, откуда государство получает основной доход?

- Сегодня это сельское хозяйство и горная промышленность. В наших недрах есть золото, алмазы и бесчисленные запасы угля, даже больше, чем в ЮАР, – и мы ждем для них иностранных инвестиций. Это же касается лесной промышленности, ценность наших деревьев в том числе состоит и в том, что их можно использовать в медицине. Наше огромное богатство – это и пестрая фауна, и флора. Только в нашей резервации живет свыше 350 различных видов животных.

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