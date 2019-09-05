Авиакомпания airBaltic опубликовалa полный план полетов из Таллинна на зимний период

Кроме новой линии из Таллинна в Зальцбург, авиакомпания также продолжит оперировать на 12 прямых направлениях из столицы Эстонии.

«В этом году мы отметили рост популярности наших услуг в Эстонии и, отвечая на него, разместили два новых самолета Airbus A220-300 на своей базе в Таллинне. Новый и более удобный самолет помогает нам повысить эффективность, предложить клиентам больше посадочных мест и более низкую цену на билеты», – сказал заместитель председателя правления airBaltic в сфере летных направлений Вольфган Реусс.

«В наступающий зимний период мы впервые продолжаем оперировать на линиях Таллинн – Малага, Брюссель и Копенгаген. Кроме того, мы продолжим обслуживание своих самых популярных линий из Таллинна в Лондон, Берлин, Вену и другие города. Что касается направления Таллинн – Лондон, то на нем мы по-прежнему занимаемся улучшением летного плана, в который теперь включен полет по четвергам. Благодаря этому мы будем летать между Таллинном и Лондоном три раза в неделю», – добавил Реусс.

Во время нового летного сезона airBaltic будет предлагать также полеты из Риги в основные направления для зимнего отдыха, среди которых Зальцбург, Татры и Попрад. Кроме этого четыре раза в неделю будут проходить полеты в Абу-Даби. В этом году они начнутся с начала октября.

Компания airBaltic обеспечивает полеты из Риги, Таллинна и Вильнюса более чем в 70 конечных пунктов, предлагая удобные соединения из Риги с большим количеством пунктов назначения своей маршрутной сети в Европе, Скандинавии, СНГ и на Ближнем Востоке.