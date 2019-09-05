Эстонский производитель крафтового пива получил рекордный заказ из Великобритании

Малый производитель крафтового пива Õllenaut, входящий в Союз малых пивоваров Эстонии, получил крупнейший заказ от английского пивного клуба Beer52 на 86 000 бутылок, что формирует 30 процентов от нынешнего годового объема этого производителя.
По словам члена правления Õllenaut Урмаса Роотса, заказ настолько исключителен, что с нынешние производственные возможности будут работать на максимуме. «Такой рекордный заказ как для нас, так и для всей сферы крафтовых напитков Эстонии, является, конечно, большим признанием. Заказ Beer52 мог бы быть еще крупнее, но имеющиеся сейчас производственные мощности не позволяют подготовить больший объем к сроку. После того, как закончится строительство новой пивоварни, таких проблем у нас, к счастью, больше не будет», - уверен Роотс.
Подход крупнейшего пивного клуба Великобритании Beer52, сделавший такой большой заказ среди эстонских малых производителей, состоит в том, что члены клуба могут ежемесячно за определенную сумму заказать домой ящик нового крафтового пива, к чему добавляется тематический журнал, подходящие к пиву закуски и другие сопутствующие товары. После чего заказчики получают прейскуранты напитков, что также помогает сформировать их рейтинг.
«Ежемесячные заказы и интерес к международным напиткам побуждает основателей клуба искать интересные сорта напитков по всему миру. Так у членов клуба есть возможность стать частью культуры напитков разных стран, не покидая своего дома. И поскольку речь идет о крупнейшем таком клубе в мире, то и объем заказа довольно крупный», - пояснил Роотс.
Полученный заказ стали готовить в августе, и весь объем будет поставлен в Великобританию в октябре. Помимо Õllenaut, также и другие члены Союза малых пивоваров Эстонии ранее выполняли заказы от Beer52 — это пивоварни Põhjala, Tanker и Sori.
В то же время Роотс признает, что при росте международного интереса к сфере крафтовых напитков Эстонии и новых заказах, государство никак не способствует этому предпринимательству. «Сегодня для малых производителей действует льготная ставка акциза, если производство остается ниже 600 000 литров. При превышении этого уровня льгота теряется и возникает ситуация, где малый производитель с объем менее одного миллиона литров уравнивается с Saku или A. Le Coq, чьи годовые объемы производства достигают 100 000 млн литров», - поясняет Роотс, по словам которого малые производители вынуждены сдерживать рост своего производства, чтобы не получить наказание в виде двойной ставки налогов.