Видео: водители плевать хотели на железнодорожные шлагбаумы

Сегодня железнодорожники показали новую подборку. На кадрах запечатлено отношение водителей к шлагбаумам, перекрывающим движение то время, когда по переезду идет тяжелый состав. По данным Eesti Raudtee, за семь месяцев этого года на переездах уже сломали 50 шлагбаумов.