Видео: водители плевать хотели на железнодорожные шлагбаумы

Вчера Эстонская железная дорога поделилась кадрами видео, на которых запечатлено, как, преимущественно, дети рискуют на железнодорожных путях, в последнюю секунду уходя от неминуемой гибели под колесами поездов.
Сегодня железнодорожники показали новую подборку. На кадрах запечатлено отношение водителей к шлагбаумам, перекрывающим движение то время, когда по переезду идет тяжелый состав. По данным Eesti Raudtee, за семь месяцев этого года на переездах уже сломали 50 шлагбаумов.
«Красный свет на светофор и опущенный шлагбаум действуют как на городских улицах, так и на железнодорожных переездах и обозначают место, где нужно ОСТАНОВИТЬСЯ!» - напоминают железнодорожники.