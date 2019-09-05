Три растения, которые осенью украсят ваш сад

Рудбекия

Рудбекия. ФОТО: Triinu Pohlak

Неприхотливая рудбекия имеет крепкие цветки с богатой цветовой гаммой: от желтых до темно-красных. Цветение длительное – до первых заморозков. Не переносит чрезмерной влажности, особенно весной и осенью.

Очиток

Очиток. ФОТО: Talvi ja Mati aiablogi

Это растение становится украшением сада, когда все другие уже перестали цвести. Влага надежно хранится в его мясистых листьях и стеблях. Бывает разного цвета: от белого до темно-красного.

Очиток любит солнечные места и, как и рудбекия, не переносит сырости. Прекрасно чувствует себя в срезанном виде.

Симфиотрихум, или сентябринка

Осенняя астра. ФОТО: osta.ee

Астры известны главным образом как однолетние растения, но на самом деле существует множество сортов и многолетних астр. Осенняя астра - это кустарниковое растение с цветами приятных оттенков от белого до фиолетового.