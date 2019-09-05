Чт, 5.09.2019
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Три растения, которые осенью украсят ваш сад

ФОТО: Shutterstock

Начавшаяся осень - не повод считать, что сад должен прекратить радовать нас яркими цветами, пишет Postimees. Вот идеи, которые помогут сделать осенний сад ярким и жизнерадостным. 

Рудбекия

Рудбекия.

ФОТО: Triinu Pohlak

Неприхотливая рудбекия имеет крепкие цветки с богатой цветовой гаммой: от желтых до темно-красных. Цветение длительное – до первых заморозков. Не переносит чрезмерной влажности, особенно весной и осенью.

Очиток

Очиток.

ФОТО: Talvi ja Mati aiablogi

Это растение становится украшением сада, когда все другие уже перестали цвести. Влага надежно хранится в его мясистых листьях и стеблях. Бывает разного цвета: от белого до темно-красного.

Очиток любит солнечные места и, как и рудбекия, не переносит сырости. Прекрасно чувствует себя в срезанном виде.

Симфиотрихум, или сентябринка

Осенняя астра.

ФОТО: osta.ee

Астры известны главным образом как однолетние растения, но на самом деле существует множество сортов и многолетних астр. Осенняя астра - это кустарниковое растение с цветами приятных оттенков от белого до фиолетового.

Осенью эти растения цветут очень долго, радуя своих хозяев своими цветами как на клумбах, так и в букетах. Очень выносливые и заслуживающие благодарности растения.

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