Три растения, которые осенью украсят ваш сад

Начавшаяся осень - не повод считать, что сад должен прекратить радовать нас яркими цветами, пишет Postimees. Вот идеи, которые помогут сделать осенний сад ярким и жизнерадостным.
Рудбекия
Неприхотливая рудбекия имеет крепкие цветки с богатой цветовой гаммой: от желтых до темно-красных. Цветение длительное – до первых заморозков. Не переносит чрезмерной влажности, особенно весной и осенью.
Очиток
Это растение становится украшением сада, когда все другие уже перестали цвести. Влага надежно хранится в его мясистых листьях и стеблях. Бывает разного цвета: от белого до темно-красного.
Очиток любит солнечные места и, как и рудбекия, не переносит сырости. Прекрасно чувствует себя в срезанном виде.
Симфиотрихум, или сентябринка
Астры известны главным образом как однолетние растения, но на самом деле существует множество сортов и многолетних астр. Осенняя астра - это кустарниковое растение с цветами приятных оттенков от белого до фиолетового.
Осенью эти растения цветут очень долго, радуя своих хозяев своими цветами как на клумбах, так и в букетах. Очень выносливые и заслуживающие благодарности растения.