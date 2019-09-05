"Возвращался с работы, по традиции купил спиртное. По дороге встретил эту девчонку, которой тогда было девять лет. Она там с подругой играла. Что-то пообещал ей, попросил помочь мне дома. Она пошла за мной, я закрыл за ней дверь. Стал угрожать ножом и принуждать к оральному сексу".

Rus.TVNET публикует серию интервью с пожизненными заключенными "Человек за решеткой". У каждого человека своя жизнь и своя история попадания в тюрьму. Можем ли мы, зная о переживаниях, боли, жизни, отношениях с окружающими, детстве и юности конкретного человека предотвратить такие эпизоды в дальнейшем? Можем ли мы быть уверенными, что тюрьма исправляет, и после какой попытки людям нужно перестать давать еще один шанс? Первое интервью - с "лиепайским педофилом" Алдисом Звирбулисом.

Алдис Звирбулис. Досье. Год рождения: 1978;

В тюрьме находится в четвертый раз;

В 2007 году за изнасилование и убийство девятилетней девочки приговорен к пожизненному лишению свободы;

Свою вину признает;

Смотрите видео:

Полную расшифровку разговора можно прочесть здесь: Алдис Звирбулис. Дело N1.

Интервью также можно послушать:

Интервью с Алдисом Звирбулисом - Аудио

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Сам о себе Алдис рассказывает следующее: "Я уже не первый раз нахожусь в заключении, мне 41 год. Сам я из Даугавпилса. Пожил во многих городах в Латвии между своими заключениями. В какой-то определенный момент, может быть, когда дали пожизненное заключение, мышление само по себе начало меняться. Я понял, что жить так, как я жил раньше, я уже не хочу.

Если раньше я не понимал для чего жил, то потом наступило осмысление, что семья, близкие люди, родственники - самое главное в жизни. Сейчас делаю все возможное, чтобы в моей жизни еще появилась возможность достичь своей цели и мечты".

Детство

Детство Алдиса прошло в Даугавпилсе. Будучи ребенком он очень любил маму. "Мать на данный момент уже умерла. Мать воспитывала меня и сестру одна какое-то время. Когда мне было три года, они разошлись с отцом. После мать встретила мужчину, вышла второй раз замуж, появился отчим, мне уже было лет семь. Отношения с отчимом просто не сложились. Мы переехали жить к нему всей семьей. Но лично для меня в тот момент дома не стало.

Есть выражение "Мой дом - моя крепость". У меня такого не было.

Больше предпочитал находиться где-то на улице, в компании". Отношения с отчимом не заладились - тот выпивал, в доме были постоянные скандалы и ссоры. Звирбулис рассказывает - они с сестрой пытались объяснить матери, что такое поведение отчима всем приносит боль. Однако она отвечала: "Я его люблю и не могу без него".

"Знаете, я много думал о том, какую боль может терпеть человек. Если это боль мгновенная - тебя, допустим, ударили или руку сломали, ты почувствовал боль и забыл. Завтра-послезавтра ты об этом переломе, возможно, и не вспомнишь. А когда на тебя на протяжении многих лет психологически давят - постоянно пьяный, постоянно скандалы, от этого очень устаешь". Алдис Звирбулисприговоренный к пожизненному лишению свободы за изнасилование и убийство 9-летней девочки

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Юность

До 14 лет молодой человек посещал спортивные секции, читал книги. Хорошо учился, но со временем стал прогуливать школу.

"Учителя даже какое-то время за мной бегали, просили учиться. "У тебя же все хорошо, способный парень". А мне уже как-то было не до школы. Я уже тогда попробовал походить на дискотеки - алкоголь, компании там. Девушки, сверстники постарше".

"Малолетка"

Опыт нахождения в тюрьме для Алдиса начался с "малолетки" - впервые в места лишения свободы он попал в 16 лет за кражу. Примерно через месяц после нахождения в подследственной тюрьме, молодой человек предпринял попытку побега. Вспоминает, что находиться в колонии для малолетних было сложно - подростки более жестокие, чем взрослые люди.

"Может быть, страх, может ведутся на поводу у более старших или тех, кто уже давно сидят в тюрьме, и просто подражают им. Возможно, какая-то озлобленность на окружающий мир, детская психологическая травма, может быть в семье что-то было не в порядке. Из-за этого таким формируется подросток", - объясняет он.

Второй раз в тюрьме

Второе лишение свободы Алдис Звирбулис получил за попытку изнасиловать несовершеннолетнюю.

"Мне просто алкоголь противопоказан. Как употребляю, не понимаю, что делаю, когда прихожу в себя, просто в шоке от своих поступков. В тот момент также было - выпивал сильно, пришел домой, там были дочь моей девушки, с которой я шел, и знакомая. Я начал к ней приставать, они убежали. Вот такая как бы попытка изнасилования, меня осудили. Тогда на тот момент мне казалось, что я ничего не совершал, хотя мне дали пять с половиной лет".

И снова - тюрьма

Третье лишение свободы - за кражу в ресторане. Алдис рассказывает следующее:

"Ограбил ресторан на Рижской центральной станции. Украл кассу, спиртное, табачные изделия. В моем случае это был какой-то азарт. Девушка работала в Риге в пекарне в ночную смену, я приехал ее встречать, чтобы на электричке ехать домой. Просто гулял по станции, заметил, что вот, там можно залезть в ресторан. И залез. Потом разложил себе все по карманам, гулял и ждал дальше электричку, девушку. Просто охранники подошли, говорят: "Пройдемте". Ну и поехал опять в тюрьму".

Отношения

Алдис говорит, что именно тогда, когда он попал в тюрьму в третий раз, он понял, что поступает в жизни неправильно.

"Потому что случилось так, что я впервые в жизни влюбился в девушку, которая осталась на свободе.

И из-за этого сильно переживал - как же так, зачем мне надо было воровать, если мне это абсолютно не нужно было. Я сел в тюрьму, и со своей стороны тогда прервал эти отношения. Я понял, что люди, которые находятся вокруг, начинают страдать из-за меня и моих поступков. Я приношу им боль. Я начал жить своей жизнью, но, тем не менее, сейчас при любом упоминании имени *** сердце вздрагивает". С девушкой Алдис познакомился во время нахождения в тюрьме на сайте знакомств.

"Ни для кого же не секрет, что тюрьма полна мобильных телефонов, алкоголя и наркотиков", - объясняет он.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

В четвертый раз Алдис попал в тюрьму, получив приговор - пожизненное лишение свободы, за изнасилование и убийство девятилетней девочки.

Описывая тот день с момента, когда он открыл глаза с утра, и до момента, когда пошел спать, мужчина рассказал:

"Проснулся, пошел на работу. Жил недалеко, минут 15 ходьбы. Не помню откуда, но на работе появился алкоголь. Это уже был второй или третий день пьянки. После работы возвращался домой. Уже по традиции зашел в магазин, купил спиртное ещё. Продукты какие-то. Шёл домой. Встретил эту девчонку, которой тогда было девять лет. Она там с подругой играла. Что-то пообещал ей, попросил помочь мне дома. Что-то вроде "Кот убежал, помоги мне поймать", это около подъезда было, где я жил. И она согласилась. Она пошла за мной, я закрыл за ней дверь. Стал угрожать ножом и принуждать к оральному сексу. И потом я закрыл дверь, сам вырубился и спал до утра. А утром, когда пришел в себя, ужаснулся тому, что сделал. Понял, что снова тюрьма, испугался, скорее всего. Она плакала, просила, чтобы я ее отпустил. "Я никому не расскажу, что произошло", - говорила она. А я задушил её шарфом. И потом, сейчас даже не помню, день или два просто бессознательно шлялся по этому району, к знакомым заходил. То чувство невозможно описать. Оно такое бессознательное. Не найти себе места. Тело девочки пролежало весь день в квартире. Я заставил себя вернуться домой, завернул труп в простынь, покрывало. Спустил через окно первого этажа. Вышел на улицу и вынес в мусорный контейнер. Наверное, как у Раскольникова. Бродил. Это тяжело. Чувство вины и ответственности давит. Не знаю, как выразить одним словом, потому что там такой ураган внутри. Самому может быть страшно было идти в полицию, и я хотел чтобы уже поймали меня, чтобы быстрее все это закончилось. Я пришел домой, уселся. Там, где я снимал квартиру, был проходной подъезд, если я не ошибаюсь. Заметил, что и с одной стороны, и с другой прячутся полицейские. Закрыл двери на все замки и просто сидел дома пока они пытались взломать дверь. Алдис Звирбулисприговоренный к пожизненному лишению свободы за изнасилование и убийство 9-летней девочки

"Я не понимаю, что со мной произошло. Кто-то может говорить, что такие преступления спланированы, но не данный конкретный случай, поверьте мне. Я копался в себе и анализировал это все те годы, что я здесь сижу. Что там замкнулось в голове, что произошло? Я не представляю. Я для себя не нашел ответа на данный вопрос".

Последняя остановка - камера осужденных пожизненно

Многие СМИ описывали увиденное на суде, когда Алдису Звирбулису вынесли приговор - пожизненное лишение свободы.

"На его лице не дрогнул ни один мускул, когда судья огласил приговор – пожизненное заключение", - писали они. Сам же Алдис этот день и момент оглашения приговора вспоминает так:

"Я чуть не потерял сознание, когда выносили приговор. Трудно описать такой выброс адреналина или эндорфина, когда ты чувствуешь физически его вкус. Химия в организме меняется. И это состояние такое... Трудно объяснить. В тот момент ты просто понимаешь, что в твоей жизни всё... в твоей жизни больше ничего не будет. Ты понимаешь, что совершил преступление, которое не хотел совершать, что не понимаешь, почему в твоей жизни так произошло. Куча различных чувств, переживаний, все смешано, и не разобраться".

"О пожизненном заключении вообще трудно говорить кому-то, кроме тех людей, у кого оно есть, включая меня. Высшей меры у нас в стране нет, людей жизни не лишают, но иногда задаешься вопросом, что лучше бы вместо пожизненного заключения была смертная казнь. Тяжело жить с тем, что совершил и сделал в жизни. С преступлением. Спасает то, что осознание многих вещей пришло в жизнь".

Сегодня Алдис Звирбулис работает с психологами, со службой поддержки, в тюрьме посещает различные программы, связанные с борьбой со стрессом и агрессией. Надеется выйти на свободу. Учитывая, что пожизненное заключение он отбывает уже 13 лет, через 7 лет у него есть право просить президента о помиловании.

"У всего есть свои последствия. Рано или поздно за все придет расплата. Знаете, уже столько лет провел в заключении, и убеждаюсь только в том, что советом никому не поможешь. У человека должно что-то произойти в жизни, чтобы он сам задумался о том, что он на неверном пути в жизни".

Галерея: Так живет осужденный пожизненно Алдис Звирбулис