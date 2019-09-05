В Сеть выложили базу данных с 419 млн номерами пользователей Facebook

Из-за отсутствия защиты в виде пароля доступ к серверу мог получить любой желающий. Каждая из записей в хранившихся на нем базах содержала идентификатор учетной записи Facebook и привязанный к аккаунту номер телефона. 133 млн записей содержали сведения об аккаунтах пользователей из США, свыше 50 млн – об учетных записях пользователей из Вьетнама, а 18 млн – об аккаунтах британских пользователей. Также в базах хранились номера, привязанные к учетным записям пользователей из других стран. Некоторые записи содержали не только идентификатор и номер телефона, но и имя пользователя.

Журналистам удалось подтвердить подлинность нескольких номеров из утекших баз при помощи функции сброса пароля в Facebook по номеру телефона. При этом в публикации TechCrunch отмечается, что Facebook запретила доступ к телефонным номерам пользователей более года назад, однако последние записи в обнаруженные базы были внесены в августе этого года.

"Это старая база данных. Похоже, эта утечка случилась до внесения прошлогодних изменений, когда мы исключили возможность добавлять друзей по номеру телефонов. Сейчас данные уже удалены, и мы не нашли доказательств, что какие-то из этих учетных записей были взломан", – заявил представитель Facebook Джей Нанкэрроу.

Найти владельца сервера с данными пользователей Facebook не удалось, и журналисты обратились к хостинг-провайдеру, который отключил доступ к серверу.

Номера телефонов с привязкой к профилям в Facebook могут оказаться полезны для злоумышленников. Например, пользователи могут стать жертвами спам-звонков, а также атак с перехватом SIM-карт – хакеры могут получить контроль над номером и сбросить пароли во многих сервисах и соцсетях, пишет TJ.