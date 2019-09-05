В Центральной Америке можно бросить работу, если она скучная

Уругвайский тренер аргентинского происхождения Густаво Матосас признался, что покинул пост главного тренера сборной Коста-Рики по футболу, потому что ему стало скучно.
Матосас возглавил сборную Коста-Рики в конце 2018 года.
"Я понял, что на национальном уровне я чувствую себя непродуктивно, хотя я убиваю время за просмотром видео. Тяжело когда у тебя нет игроков, ты не можешь их тренировать на регулярной основе. Ко мне приходят игроки на неделю раз в два месяца, и это меня убивает. Я не знал, что это так сложно. Я думал, как мне это вытерпеть", - цитирует Матосаса Р-Спорт.
"Я не знал, что быть главным тренером национальной команды будет так скучно. Я не жалею об этом и не покидаю команду разочарованным, потому что я сделал все возможное. Я больше не буду возглавлять сборную какой-либо страны. Я не могу тренировать игроков раз в два месяца. Это не для меня", - сказал 52-летний специалист.