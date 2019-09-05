В Центральной Америке можно бросить работу, если она скучная

"Я понял, что на национальном уровне я чувствую себя непродуктивно, хотя я убиваю время за просмотром видео. Тяжело когда у тебя нет игроков, ты не можешь их тренировать на регулярной основе. Ко мне приходят игроки на неделю раз в два месяца, и это меня убивает. Я не знал, что это так сложно. Я думал, как мне это вытерпеть", - цитирует Матосаса Р-Спорт.