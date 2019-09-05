Картина дня: китайская разведка присматривается к Эстонии, лжетакси в Таллинне и штраф Центристской партии

Китайская разведка все активнее присматривается к Эстонии

Оказавшиеся на геополитическом сквозняке и опасающиеся шпионажа со стороны Китая страны Балтии вопрошающе смотрят на Брюссель, чтобы принять решение о Huawei и сетях 5G. Читать далее...

Принцесса Эсватини зазывает эстонцев в Африку

Эсватини, т.е. бывший Свазиленд, славится во всем мире благодаря своей уникальной культуре и природе, прекрасным возможностям для бизнеса и марихуане. Эстонские предприниматели и туристы просто должны открыть для себя эту страну, сказала находящаяся здесь с визитом королевская принцесса Сикханисо, она же министр инфотехнологий этой страны. Читать далее...

Фото: за скрытое финансирование Центристская партия получила огромный штраф

Харьюский уездный суд в четверг утвердил заключенное с государственной прокуратурой соглашение, в соответствии с которым Центристская партия в рамках дела об обвинении ее экс-лидера Эдгара Сависаара в коррупции должна будет уплатить государству 25 000 евро за получение скрытых пожертвований. Читать далее...

По Таллинну колесят десятки лжетакси Tulika

Таксофирма Tulika столкнулась с тем, что на улицах Таллинна стало появляться все больше лжетакси с логотипом, который сильно напоминает тот, что использует предприятие. Это делается для того, чтобы вызвать у клиентов доверие, но в конце поездки ничего не подозревающих людей обычно ждет неприятный сюрприз в виде огромного счета. Читать далее...

Тысячи эстонцев могут потребовать от Volkswagen вернуть деньги за свои машины

У многих эстонцев есть возможность обратиться в концерн Volkswagen и потребовать деньги за свой автомобиль, которому несколько лет. Читать далее...

Ужас без конца: как выйти из союза и не потерять себя

Даже самое демократическое государство неизбежно управляется элитой. В демократической стране элита, конечно, должна считаться с волей народа, но, естественно, элита не хочет вести народ туда, куда она сама идти не желает, пишет политический обозреватель Rus.Postimees Ристо Киви. Читать далее...

Резкого повышения цен на отопление пока не будет, но к концу года ситуация может измениться

Из-за высокой стоимости древесной щепы и прогнозируемого повышения цен на природный газ в начинающемся отопительном сезоне в некоторых регионах ожидается повышение цен до десяти процентов, но в основном цены будут стабильными. Читать далее...

Вырванный из лап смерти на Казбеке собирает деньги для своих спасителей

Одышка, головная боль, упадок сил и бессонница начали мучить 54-летнего жителя Тарту, главу инфослужбы Лыунаской префектуры Индрека Коэметса, во время подъема на Казбек в начале августа. Читать далее...

Путин: обмен заключенными с Украиной будет крупным, масштабным

Россия подходит к «финализации» переговоров с Украиной по поводу обмена пленными. Об этом в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил президент Владимир Путин, передает корреспондент Би-би-си.

Опрос: люди быстро забывают предвыборные обещания политиков

Многие избиратели довольно быстро забывают предвыборные обещания кандидатов. В то же время люди не держат в голове, какая партия давала то или иное обещание. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований. Читать далее...

Рейнсалу: нельзя закрывать глаза на агрессивную деятельность России на Восточной Украине