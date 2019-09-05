Картина дня: кошмарный поход к стоматологу, споры вокруг минималки, лжетакси в Таллинне и китайская разведка

Портал Rus.Postimees знакомит с ключевыми событиями четверга.
Жительница Таллинна заплатила российскому стоматологу 15 тыс евро, и теперь она едва может открыть рот
Светлана обратилась в редакцию Rus.Postimees, желая предупредить всех, кто задумывается о стоматологическом туризме в России. Для Светланы мечта — иметь красивые и здоровые зубы – обернулась постоянной, ноющей болью во всем лице, регулярным приемом обезболивающих, а рот ее открывается только на один сантиметр. И все это за 15 тысяч евро. Читать далее...
Минималку не поднимут? Профсоюзы не договорились
Cовещание совета Центрального союза профсоюзов не согласовало заключение договора о повышении минимальной заработной платы до 578 евро и 3,44 евро в час. Профсоюзы годами борются за то, чтобы минимальная зарплата составляла хотя бы 40 процентов от средней зарплаты по стране, то есть речь должна идти минимум о 600 евро. Читать далее...
В торгующий коноплей магазин в центре Таллинна нагрянули с проверкой
Сотрудники Налогово-таможенного департамента нагрянули в расположенный в центре Таллинна магазин, торгующий коноплей, чтобы удостовериться в соблюдении требований продажи электронных сигарет и алкоголя. Читать далее...
Водители плевать хотели на железнодорожные шлагбаумы
Эстонская железная дорога поделилась кадрами видео, на которых запечатлено, как люди, преимущественно дети, рискуют на железнодорожных путях, в последнюю секунду уходя от неминуемой гибели под колесами поездов. Читать далее...
Tallinna Vesi согласилась снизить цены на воду, но уменьшатся ли счета на самом деле?
Длительный спор неожиданно сошел на нет, когда биржевая фирма Tallinna Vesi согласилась снизить цены на воду в столице и Сауэ. Когда и насколько подешевеет вода, пока неизвестно. Читать далее...
В Эстонии закрывают крупнейшую гидроэлектростанцию: из-за нее резко сократилась популяция рыбы
Департамент окружающей среды не продлил действовавшее до четверга особое разрешение на водопользование для Линнамяэской гидроэлектростанции, в связи с чем с пятницы ГРЭС должна будет прекратить работу. Читать далее...
Китайская разведка все активнее присматривается к Эстонии
Оказавшиеся на геополитическом сквозняке и опасающиеся шпионажа со стороны Китая страны Балтии вопрошающе смотрят на Брюссель, чтобы принять решение о Huawei и сетях 5G. Читать далее...
Принцесса Эсватини зазывает эстонцев в Африку
Эсватини, т.е. бывший Свазиленд, славится во всем мире благодаря своей уникальной культуре и природе, прекрасным возможностям для бизнеса и марихуане. Эстонские предприниматели и туристы просто должны открыть для себя эту страну, сказала находящаяся здесь с визитом королевская принцесса Сикханисо, она же министр инфотехнологий этой страны. Читать далее...
Фото: за скрытое финансирование Центристская партия получила огромный штраф
Харьюский уездный суд в четверг утвердил заключенное с государственной прокуратурой соглашение, в соответствии с которым Центристская партия в рамках дела об обвинении ее экс-лидера Эдгара Сависаара в коррупции должна будет уплатить государству 25 000 евро за получение скрытых пожертвований. Читать далее...
По Таллинну колесят десятки лжетакси Tulika
Таксофирма Tulika столкнулась с тем, что на улицах Таллинна стало появляться все больше лжетакси с логотипом, который сильно напоминает тот, что использует предприятие. Это делается для того, чтобы вызвать у клиентов доверие, но в конце поездки ничего не подозревающих людей обычно ждет неприятный сюрприз в виде огромного счета. Читать далее...
Тысячи эстонцев могут потребовать от Volkswagen вернуть деньги за свои машины
У многих эстонцев есть возможность обратиться в концерн Volkswagen и потребовать деньги за свой автомобиль, которому несколько лет. Читать далее...
Ужас без конца: как выйти из союза и не потерять себя
Даже самое демократическое государство неизбежно управляется элитой. В демократической стране элита, конечно, должна считаться с волей народа, но, естественно, элита не хочет вести народ туда, куда она сама идти не желает, пишет политический обозреватель Rus.Postimees Ристо Киви. Читать далее...
Резкого повышения цен на отопление пока не будет, но к концу года ситуация может измениться
Из-за высокой стоимости древесной щепы и прогнозируемого повышения цен на природный газ в начинающемся отопительном сезоне в некоторых регионах ожидается повышение цен до десяти процентов, но в основном цены будут стабильными. Читать далее...
Вырванный из лап смерти на Казбеке собирает деньги для своих спасителей
Одышка, головная боль, упадок сил и бессонница начали мучить 54-летнего жителя Тарту, главу инфослужбы Лыунаской префектуры Индрека Коэметса, во время подъема на Казбек в начале августа. Читать далее...
Путин: обмен заключенными с Украиной будет крупным, масштабным
Россия подходит к «финализации» переговоров с Украиной по поводу обмена пленными. Об этом в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил президент Владимир Путин, передает корреспондент Би-би-си.
Опрос: люди быстро забывают предвыборные обещания политиков
Многие избиратели довольно быстро забывают предвыборные обещания кандидатов. В то же время люди не держат в голове, какая партия давала то или иное обещание. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований. Читать далее...
Рейнсалу: нельзя закрывать глаза на агрессивную деятельность России на Восточной Украине
Поддержка Украины является одним из приоритетов Эстонии, заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. Читать далее...