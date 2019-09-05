Фото: Нымме украсит скульптура дремлющего начальника станции

С идеей установки скульптуры семь лет назад выступила Ныммеская краеведческая палата, по инициативе которой в районе были восстановлены мраморный крест на усыпальнице Глена и бронзовая фигурка орла на замке барона, сообщает Rus.ERR.

«После торжественного открытия орла я как-то пил утром кофе и услышал гудок поезда. Так и появилась идея увековечить должность начальника станции, который многие годы играл важную роль в жизни людей», - рассказал автор скульптуры и член краеведческой палаты Лембит Онтон, добавив, что поезд ведь был основным средством передвижения между Нымме и Таллинном