Чт, 5.09.2019
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Фото: Нымме украсит скульптура дремлющего начальника станции

Лембит Онтон и его скульптура.

ФОТО: Nõmme Linnaosa valitsus

В субботу, 7 сентября, в честь 95-летия с момента запуска электричек в Нымме, перед бывшим вокзалом (Яама, 18), будет установлена скульптура «Дремлющий начальник станции».

С идеей установки скульптуры семь лет назад выступила Ныммеская краеведческая палата, по инициативе которой в районе были восстановлены мраморный крест на усыпальнице Глена и бронзовая фигурка орла на замке барона, сообщает Rus.ERR.

«После торжественного открытия орла я как-то пил утром кофе и услышал гудок поезда. Так и появилась идея увековечить должность начальника станции, который многие годы играл важную роль в жизни людей», - рассказал автор скульптуры и член краеведческой палаты Лембит Онтон, добавив, что поезд ведь был основным средством передвижения между Нымме и Таллинном

По его словам, вокзала как такового уже нет, но поезда ходят: «Оставшийся без работы начальник станции задремал на скамейке, а курица клюет развязавшийся шнурок его ботинка».

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